La depilación láser que en verano también es posible

Se trata de Soprano Ice Platinum, el método de depilación definitiva más innovador que llegó a Mendoza a través de Bimed, medicina de vanguardia y hace posible la depilación láser en verano.

La creencia de que depilarse en verano es contraproducente ya es un mito. Es que a través de la tecnología más innovadora y los profesionales médicos especializados en el rubro se comprobó que existe una depilación láser ideal para eliminar el vello de forma permanente aún en épocas de gran exposición solar.

Método Soprano Ice Platinum

Siguiendo esta línea de innovación, Bimed -Medicina Estética de Vanguardia- dio a conocer sobre su tratamiento de depilación definitiva con grandes beneficios denominado Soprano Ice Platinum.

Al utilizar la tecnología de última generación de Soprano Ice Platinum se elimina el vello tanto en pieles claras como oscuras, incluso en las más bronceadas, lo cual representa un claro beneficio en esta época del año. A pesar de lo que comúnmente se cree, y a diferencia de otros métodos de depilación que usan otra tecnología láser, Soprano Ice Platinum puede realizarse en verano, sólo requiere cuidarse de la exposición del sol 48 hs. antes y 48 hs. después de realizada la sesión. Tomando esta pequeña precaución se puede continuar ininterrumpidamente el tratamiento, lo cuál es conveniente para la efectividad y resultados del mismo.

Más allá de las ventajas de la continuidad que presenta Soprano Ice Platinum, las sesiones deben ser espaciadas y llevarse a cabo cada 45 días aproximadamente, ya que cada folículo, de los millones que pueblan nuestro cuerpo, está en una fase y duración de crecimiento diferente, dependiendo de la parte del cuerpo dónde se encuentren. Por esta razón, el proceso de depilación láser no es definitivo tras la primera sesión, aunque sí efectivo. La desaparición del vello es progresiva y hay que someterse a varias sesiones para acabar con él. Este ciclo de crecimiento llamado “ciclo piloso” consta de tres fases sucesivas y bien diferenciadas:

Anágena: es la considerada fase de crecimiento. La forma del folículo es más ancha en la base que en el tallo. En esta fase del ciclo es cuando la depilación láser es más efectiva. En situación normal se considera que la fase anágena dura unos tres años.

Catágena: es una fase de transición. El crecimiento se detiene y suele durar unas tres semanas. El bulbo cambia de forma y toma un aspecto cilíndrico.

Telógena: es la fase de caída del pelo y dura tres meses. Este pelo se cae y ya no vuelve a crecer. Y comienza de nuevo el ciclo piloso en la base del folículo.

La depilación láser más eficaz será la que actúe sobre la fase anágena del ciclo piloso.

La depilación definitiva con Soprano Ice PLatinum, además de ser un tratamiento indoloro, adquiere temperatura progresivamente hasta eliminar el vello, y es efectivo tanto en pelo fino o grueso, y puede aplicarse en áreas pequeñas, como rostro o línea de bikini o en áreas más grandes como las piernas.

Al ser un tratamiento no invasivo que no necesita sistemas adicionales de enfriamiento, no requiere ningún tipo de recuperación, pudiéndose retomar la actividad habitual de forma inmediata.

Aparte de todos estos beneficios, Soprano Ice Platinum mejora la calidad y el aspecto de la piel, aportando suavidad, así como también elimina manchas y pelos encarnados. Los resultados clínicos son excelentes, sin generar efectos adversos, como irritación o enrojecimiento.

Siguiendo los altos estándares de medicina estética que caracterizan a Bimed, los médicos y expertos valoran cada caso individualmente para conseguir que el proceso de eliminación total del vello de cada una de las partes del cuerpo sea lo más eficaz posible. De esta forma, se consiguen los mejores resultados posibles en el menor tiempo estimado.