San Luis: comienza el torneo de ajedrez digital con “Los Mejores del 2021”

Sociedad Hace 2 horas Redacción CuyoNoticias Por

Será el primer torneo anual y se jugará desde el 8 marzo hasta noviembre, en la plataforma lichess.org.org, desde categoría Sub 8 a Sub 20, más divisiones Absoluto, Femenino y No Videntes. Lo organiza el Programa Ajedrez de la ULP y podrán participar jugadores de todo el mundo.