Continúa el conflicto de barrios de El Challao

Hay tres barrios de El Challao, Balcones del Cerro Arco, Nuevas Quintas y Quintas de San Isidro Oeste, que desde el viernes pasado están viviendo una situación de angustia y desesperación ante el corte de luz por parte de EDEMSA, empresa mendocina proveedora de energía eléctrica, que al caer la tarde del viernes próximo pasado, ultimo día hábil de la semana arribó con camionetas y personal técnico y retiró los tendidos de cable que consideraban estaban en situación de clandestinidad y dejó a más de 100 familias sin luz, vale recordar que además estos barrios necesitan de la energía eléctrica para acceder al agua potable.

Desde la empresa adujeron que son conexiones irregulares y respondieron a CuyoNoticias a través de su cuenta de Twitter: "EDEMSA está tratando de encontrar solución junto al municipio y autoridades prov. para regularizar el servicio. Los tendidos eléctricos clandestinos fueron retirados para evitar accidentes debido a la precariedad y peligro que representan dichas conexiones".

En tanto los vecinos en medio de la angustia y desesperación hicieron una protesta para impedir la salida de los vehículos de EDEMSA y que les devolvieran los cables. Durante el fin de semana hubo tratativas en vías de buscar una solución con la municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la empresa EDEMSA pero en el día de hoy nuevamente se dio una situación de tensión ante la presencia de personal de la empresa para el retiro de cableado.

Buenas tardes. EDEMSA está tratando de encontrar solución junto al municipio y autoridades prov. para regularizar el servicio. Los tendidos eléctricos clandestinos fueron retirados para evitar accidentes debido a la precariedad y peligro que representan dichas conexiones. Saludos — EDEMSA (@Edemsa) March 11, 2022

30 años de irregularidades

Olga Rodríguez fue la primera en comprar un lote hace 31 años, en agosto de 1991, en el boleto de compra - venta que posee consta la posibilidad de tener en tres meses servicio de luz y agua y a corto plazo la escritura, "llevamos yo 31 años y los vecinos no tenemos luz, no tenemos agua y no tenemos las escrituras porque al morir los desarrolladores comenzó una sucesión que aún hoy no termina, sin embargo pasaron 10 años los desarrolladores que no hicieron nada y hay otro responsable que son los estados municipales".

Respecto a la situación en particular con la luz Olga cuenta que "algunos pocos vecinos hemos logrado que la municipalidad de Las Heras hasta hace 10 años nos permitiera, nos habilitara conectarnos previa realización del plano de luz, tenemos NIC (identificación de usuario de EDEMSA)", hace unos 4 años la municipalidad de Las Heras aconsejó a los vecinos hacer los planos con los técnicos del municipio y desde entonces reclaman esos expedientes y hoy aducen están perdidos.

En la mañana de este martes se vivieron situaciones de tensión nuevamente ante el arribo de vehículos y personal de EDEMSA acompañados de móviles policiales para continuar con el retiro de cableado irregular provocando la bronca de los vecinos que en medio de la búsqueda de una solución al conflicto genera angustia y zozobra en las familias que con niños y abuelos se quedan sin luz.

Conflicto vecinal de Quintas de San Isidro con #Edemsa en #ciudaddeMendoza #ElChallao . Señalan la intransigencia de la empresa distribuidora de energía pic.twitter.com/rYlcz6Qjpg — CuyoNoticias by Alejandro A Costanzo (@CuyoNoticias) March 15, 2022

Mientras tanto hoy se hizo presente personal del área de Obras Privadas de la municipalidad de la Ciudad de Mendoza, quienes están a cargo ahora dado que la mayoría de estos lotes pertenecen al municipio, y serán los encargados de continuar con las medidas tendientes a regularizar la situación administrativa que lleva más de 30 años sin resolverse para que los vecinos puedan acceder a los servicios esenciales como el agua y la luz.