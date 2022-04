Convocan a workshop y clase magistral sobre arte, ciencia y tecnología

La Fundación Bunge y Born y la Fundación Andreani, con la colaboración del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), lanzan la convocatoria para participar de “Arte, Ciencia y Tecnología: Estado de situación”, taller a cargo del artista español-estadounidense Daniel Canogar, considerado uno de los mayores referentes de las artes visuales a nivel internacional por el uso de inteligencia artificial y de tecnología LED como herramientas creativas, y la realización de videoproyecciones generativas e intervenciones en el espacio público a gran escala.

El taller cuenta con hasta diez becas para traslado y hotel para quienes residen fuera de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La clase magistral es abierta al público, con acceso libre y gratuito. La iniciativa busca fomentar la producción de conocimiento y la formación de artistas que trabajan en arte, ciencia y tecnología.

"El objetivo de este acuerdo es colaborar con la generación de conocimiento y la investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial, los medios locativos y los medios digitales en la producción e interacción del arte con la ciencia y la tecnología”, aseguró el Director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, Gerardo della Paolera, y agregó: “En la fundación trabajamos los temas de innovación más actuales en todas sus áreas de intervención y, en el campo de la cultura, apostamos fuertemente a los nuevos desafíos que se plantean en el escenario tecnológico y científico actual. De la mano de expertos internacionales, queremos colaborar en la formación de artistas y creativos de nuestro país y promover espacios de producción”.

“A través de este proyecto, desde Fundación Andreani seguimos promoviendo la participación de artistas de todo el país y la creación de obras que investigan en el cruce de ciencia, arte y tecnología, generando nuevos conocimientos y reflexiones. Destacamos el espacio de formación que impulsa este programa y esperamos que los intercambios que se den durante estos encuentros puedan derivar en nuevas iniciativas”, sostuvo María Rosa P. de Andreani, Directora de Fundación Andreani.

Workshop “Programa Arte, Ciencia y Tecnología: Estado de situación”

Se realizará con modalidad presencial, para un cupo total de 25 artistas preseleccionados, en las instalaciones de la Fundación Andreani, el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio.

Podrán presentarse a la convocatoria artistas de todo el país, mayores de 18 años. La recepción de trabajos se extenderá desde el 31 de marzo hasta el 6 de mayo.

Los organizadores otorgarán hasta 10 becas para artistas seleccionados que residan fuera de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Para inscribirse, se debe completar este formulario online: bit.ly/ProgramaA-C-T Ante cualquier duda, pueden escribir a: [email protected]

El jurado de selección está compuesto por la coordinadora de Cultura de la Fundación Andreani, Laura Buccellato; el artista, investigador y profesor en artes, Jorge La Ferla, y el equipo de Cultura de la Fundación Bunge y Born.

Quienes estén interesados en participar deben demostrar un trabajo sostenido de investigación y producción en los temas de la convocatoria, con experiencia en equipos interdisciplinarios y conocimientos de programación. Serán especialmente valorados quienes tengan un recorrido en la práctica artística y la investigación científica y tecnológica, a través de trabajos individuales y/o colaborativos de todo el país. También pueden participar quienes estén inmersos en disciplinas como el diseño, la arquitectura, el cine, la fotografía, el periodismo y los medios digitales. En tanto, la clase magistral será abierta al público, con acceso libre y gratuito.

Ofrecerá un recorrido por la obra del artista: media art, soportes audiovisuales expuestos, la práctica de la instalación, new/old media (nuevos y viejos medios), lo analógico y lo digital, procesos de trabajo, entre otros.

Se realizará el jueves 2 de junio en las instalaciones del CCEBA, Paraná 1159, CABA.

Daniel Canogar es uno de los mayores referentes de las artes visuales a nivel internacional; trabaja en el campo del arte tecnológico, es especialista en fotografía y video, imagen proyectada e instalación artística. Con sus trabajos busca reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el ser humano y los cambios en la forma de habitar el mundo.

“No estamos hechos para el mundo que hemos creado. La tecnología se nos ha ido de las manos. Por eso es importante que la hagamos nuestra y la incorporemos a nuestra dimensión humana. Si no, se volverá en nuestra contra”, asegura.

Nació en Madrid (1964), hijo de padre español y madre estadounidense, su vida y su carrera se ha dividido entre España y Estados Unidos. Comenzó formándose en el mundo de la fotografía, luego se interesó por las posibilidades de la imagen proyectada y la instalación artística.

Sus trabajos se han expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; The Phillips Collection, Washington D.C.; el Palacio de Velázquez, Madrid; Galería Max Estrella, Madrid; bitforms gallery, Nueva York; Wilde Gallery, Ginebra; Galerie Anita Beckers, Frankfurt; Eduardo Secci Contemporary, Florencia; Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona; Museo Alejandro Otero, Caracas; Museo de Historia Natural, Nueva York; Museo Andy Warhol, Pittsburgh y Mattress Factory Museum, Pittsburgh, entre otros.

Ha creado obras públicas de carácter monumental como Amalgama El Prado, una proyección generativa sobre la fachada del Museo Nacional Del Prado, a partir de la colección de pintura del museo (Madrid, 2019); Storming Times Square, una video intervención en 47 de las pantallas de Times Square (Nueva York, 2014); Constelaciones, el mosaico creado para dos puentes peatonales que cruzan el río Manzanares en el Parque Madrid Rio (Madrid, 2010); y Asalto, una serie de video proyecciones sobre monumentos emblemáticos, presentado sobre los Arcos de Lapa (Río de Janeiro, 2009).

Entre sus proyectos expositivos destacan las exposiciones individuales “Hidden Tiles” en Wilde Gallery (Basilea, 2021); “Amalgama Phillips” en The Phillips Collection (Washington D.C., 2021), “Reverberations” en Kornfeld Gallery (Berlin, 2021); ”Latencies” en Anita Beckers Gallery (Frankfurt, 2021); “Billow” en bitforms gallery (Nueva York, 2020); “Echo” en galería bitforms (Nueva York, 2017) y la instalación Synaptic Passage para la exposición “Brain: The Inside Story”, en el American Museum of Natural History (Nueva York, 2010).