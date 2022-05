El Lobo lo tenía y se le escapó el triunfo sobre el final

Gimnasia lamenta no haber abrochado su quinto triunfo al hilo, le ganaba a Témperley como visitante por la mínima diferencia, gol de tiro libre convertido por Ortegoza apenas iniciado el segundo tiempo. El local era tibio en sus ataques y pocos pensaron en la posibilidad del empate. Tibio en el juego pero sangre caliente en una disputa que no era para tanto, el arquero mensana Giovini entró en la gresca y por el tumulto, el arbitro cobró un tiro libre, de esa jugada de pelota parada llegó el gol de cabeza de Valentin Rodriguez y el inesperado empate.

Despues del 1 a 1 Gimnasia ya no volvió a ser el mismo y tuvo que conformarse con el reparto de puntos. Es bueno igual, ya que así han quedado las posiciones viendo al Lobo en zona de reducido.

Belgrano de Córdoba 31, San Martín de Tucumán 27, Chacarita Juniors 22, Brown de Adrogué, All Boys y Estudiantes de Rio Cuarto 21, Deportivo Madryn e Instituto 20, Gimnasia y Riestra 19, Chaco For Ever, Estudiantes de Rio Cuarto y Riestra 18 (hasta acá los 13 que entrarían al Reducido por el segundo ascenso), despues se ubican Almagro también con 18 pero peor diferencia de gol, Agropecuario, Maipú, San Martín de San Juan, Brown de Puerto Madryn y Defensores de Belgrano 17, Nueva Chicago, Quilmes y Alvarado 16, Atlanta e Independiente Rivadavia 15, Atlético de Rafaela 14, San Telmo 12, Mitre, Güemes y Gimnasia de Jujuy 11, Sacachispas, Flandria, Témperley y Villa Dálmine 10, Tristán Suárez y Ferro Carril Oeste 9, Santamarina 8.

En la próxima fecha el Lobo mendocino será local de Deportivo Morón.

Sintesis:

Témperley: 1

Matías Castro; Mauricio Rosales, Leonardo Incorvaia, Ezequiel Rodríguez y Pedro Souto; Tobías Reinhart, Lucas Pittinari, Agustín Toledo y Ezequiel Gallegos; Agustín Allione y Facundo Pumpido. DT: José María Bianco./ Cambios: Valentín Rodriguez por Incorvaia, Agustín Paz por Reinhart y Brian Gómez por Gallegos, Facundo Callejo por Pumpido, Agustín Sosa x Rosales.

Gimnasia y Esgrima: 1

Sebastián Giovini; Ismael Cortez, Diego Mondino, Franco Meritello e Iván Gauna; Matías Nouet, Ulises Ortegoza, Matías Villarreal y Leandro Ciccolini; Santiago Solari y Joan Juncos. DT: Luca Marcogiuseppe. / Cambios: Brian Andrada por Solari y Mario Galeano por Juncos, Lucas Arce por Gauna y Oscar Garrido por Ciccolini, Mariano Barbieri por Nouet.

Goles: ST: 4: Ortegoza (GyE), 37' V. Rodríguez (T).

Árbitro: Carlos Córdoba.

Estadio: Alfredo Beranger.

Fotos: Club Témperley