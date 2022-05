El Triciclo Café de Especialidad cumple su primer año

La plaza San Martín ya tiene su clásico con El Triciclo, Café de especialidad que atrae a mendocinos y turistas que pasan por ahí. Cumplió un año que Lautaro y Dante comenzaron con este emprendimiento que genera una sonrisa aunque no tomes el café, sólo pasando cerca te atrapa el aroma.

Con la calidez que los caracteriza, hace unos días festejaban el primer año del lanzamiento de su emprendimiento que les ha dado grandes satisfacciones y los anima a seguir por el mismo camino, el de la empatía y solidaridad.

Lautaro Bignoni, mientras con mucha alegría entregaba una pequeña porción de pasta frola o alguna otra especialidad para degustar a los clientes que salían con cafecito en mano, contaba CuyoNoticias como ha sido este primer año: "una experiencia maravillosa, hermosa, el público mendocino se ha re copado con el proyecto y nos ha acompañado desde mayo del año pasado firme hasta ahora, nos han traído regalitos por el aniversario así que una compañía hermosa, tenemos clientes que vienen todos los días ya son amigos y están chochos porque el café les encanta y los precios también, estamos en la vía pública, se toma el cafecito en la plaza que es hermosa sobre todo ahora en otoño al solcito, es reconfortante".

El proyecto que busca promover y cuidar el medio ambiente utilizando vasos reciclables y regalando bolsitas de borra de café para abonar las plantas, junto a los café pendientes son los pilares del emprendimiento por eso Lautaro hace hincapié en como funciona El Triciclo, Café de especialidad, "seguimos con la borrita que no abandonamos nunca, con el proyecto de los cafés pendientes que ha funcionado recontra de primera, es más, el otro día estábamos con once café pendientes abajo y una clienta nos vio que estábamos dando el onceavo café a una persona que duerme en la calle lamentablemente y nos dejó once café pendientes para que saliéramos a flote de nuevo, increíble".

El equipo de Dante y Lautaro sumó recientemente a Rosario Cobos que con mucha habilidad y destreza está atenta a los clientes que se acercan y entrega la carta y toma los pedidos ofrece alguna de las especialidades que hay disponibles como barra de cereal, muffins o mini tartas, y como dice Lautaro, "por ahora sólo en plaza San Martín, nos encantaría estar en alguna otra plaza, esperamos el visto bueno de la Municipalidad para darnos el espacio y poder seguir creciendo y dando alegría".

En Redes Sociales

Podés encontrar Triciclo Café en Instagram: https://www.instagram.com/eltriciclo.mza/