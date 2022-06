Fran Romero: "Un influencer puede ganar 2 millones de pesos por posteo"

Los cambios en la manera de vender productos ha traído al mundo la figura de los influencer, pioneros de un formato publicitario diferente, aunque muchas veces difícil para su monetización. Uno de estos pioneros, Fran Romero, cuenta cómo llegó a ese mundo y las llamativas cifras que puede cobrar un influencer por un "posteo".

"Dependiendo el influencer, el producto y la cantidad de seguidores que tenga, además del engagement, se cobra entre $10.000 y $2.000.000 de pesos por posteo. Aunque hay excepciones de jugadores internacionales de fútbol que rompen ese techo, lógicamente", precisó Romero.

La cifra es tan desigual como los seguidores que puede tener una cuenta: Cristiano Ronaldo, por ejemplo, una de las cuentas con más seguidores en Instagram en el mundo, tiene 446 millones de seguidores. Pero sin necesidad de llegar a ese extremo, un influencer puede ser relevante con tan solo algunos miles de seguidores.

“Acá hay algo que está bueno que es que podés generar plata no solo acá en Argentina sino que empresas de afuera también te llaman para hacer acciones y cuando cobrás en dólares es donde más rinde; pero un promedio es entre $60.000 a $100.000 uno normal. De ahí para arriba no hay techo”, aseguró Romero.

Cómo ser influencer

Lo diferente es que ya no se trata únicamente de famosos de la televisión incursionando en la publicidad, ni siquiera hay límites de edad: muchos jóvenes tienen cientos de miles de seguidores y ni siquiera cumplieron 18 años.



Fran Romero fue un ejemplo, ya que comenzó a los 15 años -hoy tiene 22- y en una red social que no era tan convencional ni masiva como Instagram, donde se ve más presente a la publicidad.



"Comencé con Twitter y con el transcurrir de los años me fui adaptando a las distintas tendencias, tan cambiantes por cierto. De Twitter migré a Instagram, que es en lo que me especialicé y en donde hoy transcurre la mayor parte del negocio digital".



Consultado sobre por qué comenzó en Twitter, Romero respondió que "los tweets que históricamente fueron virales y lo siguen siendo son los memes y frases. Cuando nos metíamos en los partidos de Argentina, los tweets explotaban al burlarnos del equipo rival y por ése entonces yo tenía cierto talento para poder hacer tendencia cualquier tema".



"Facebook nunca me llamó la atención, sentí que Twitter era la red social, ya que no solo podés hablar de todo, sino que el ambiente en ese entonces era muy bueno y era terreno fértil para comercializarlo", agregó.

"Las claves hoy en día primero tener una buena audiencia, engagement, y cierta cantidad de seguidores que también influye después a base de tu nicho las marcas de van acercando a vos y agencia”, recomendó.

No obstante, aclaró que “ser influencer no lo puede hacer cualquiera; se te tiene que dar. Innovando, teniendo carisma, hacer reír a la gente y después todo va llegando solo sin darte cuenta”.

Cómo monetizar

Si bien los inicios de los influencers en muchos casos fueron en Twitter, hoy en día la masividad y monetización está en otra red social: "Instagram es la red más fuerte y que da de comer a mucha gente, ya que además de usarse como carta de presentación, también se usa para entretener y captar audiencia y esa permanencia y fidelización es lo que a las marcas les interesa y es por lo que pagan", argumentó Romero.



Ante la consulta de qué actividades son las que realiza Romero para monetizar, explicó que "básicamente el crecimiento de cuentas, uno otros influencers con marcas de forma directa o a través de grandes agencias de publicidad y las asesoro con un servicio personalizado".