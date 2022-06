Luigi Bosca Paraíso 2019 premiado en el concurso de vinos más prestigioso

Bodega Luigi Bosca obtuvo la medalla Gold (96 puntos) por su vino Luigi Bosca Paraíso 2019 en el concurso Decanter World Wine Awards 2022. El certamen, organizado por la revista especializada inglesa Decanter, reconoce anualmente a los mejores exponentes de la industria vitivinícola a nivel global luego de un riguroso proceso de evaluación, en el cual participan los expertos más influyentes del mundo.

En su edición número 19 y superando su propio récord, DWWA evaluó 18.244 vinos de 54 países diferentes junto a 250 jueces, incluyendo 41 Masters of Wine y 13 Master Sommeliers. El concurso comprende tres categorías: medallas de Bronce, Plata y Oro para los vinos que obtienen entre 86 y 96 puntos; medalla Platinum, para los que obtienen entre 97 y 100 puntos; y finalmente el mayor galardón, Best in Show.

“Nos sentimos muy honrados por este reconocimiento. Luigi Bosca Paraíso 2019 no es para nosotros un vino más. Es el cierre y la conclusión de más de un siglo investigando y descubriendo los secretos del terroir mendocino, que es lo que ha hecho posible la creación de este ejemplar único y trascendente, que nos ha llevado tres años de búsqueda, trabajo y decisiones muy complejas y meditadas”, sostuvo Pablo Cúneo, Director de Enología de Luigi Bosca.

Descripción del vino:

Luigi Bosca Paraíso 2019 es compuesto por Malbec y Cabernet Sauvignon de parcelas seleccionadas de Valle de Uco, es un ejemplar que rinde homenaje al patrimonio emocional que significa Finca El Paraíso para la bodega; un viñedo trascendente, fuente de inspiración de muchas de las más importantes innovaciones de la familia Arizu. Es un tinto de color rojo violáceo, brillante y profundo, de aromas intensos, equilibrados y elegantes y expresión a fruta precisa y compleja a la vez. En boca muestra su gran amplitud y carácter frutal muy bien integrado, con entrada en paladar fresca y un paso por boca armónico y suave.