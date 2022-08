Bañuelos: “ULP Virtual permite a gente que vive en un paraje pueda estudiar una carrera”

“La ULP Virtual vino a mostrar una necesidad que tenía la población de formación universitaria, un sector que estaba como escondido ¿Por qué? ¿Quiénes iban a las universidades? Iban las personas que estaban cerca de los lugares físicos ¿A la UBA quién va a estudiar? Los que viven en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Acá en Ciudad de San Luis, con la UNSL y las universidades privadas, Villa Mercedes, Merlo y aquí en La Punta, los que viven en esas ciudades pueden asistir. El resto de los habitantes no puede concurrir porque es imposible, si vivís en el sur de la provincia, viajar todos los días a tomar un curso a la ciudad de San Luis o La Punta. Eso hace imposible que, viviendo en su lugar de origen, pueda tomar clases a diario. Es un tema de distancias”, reflexionó la rectora.

Otra de las razones que mencionó fue la necesidad de la personas de contar con recursos económicos para mudarse al lugar donde están físicamente las universidades. Y otra situación ocurre cuando las personas que viven en la misma ciudad de donde están esas universidades, las carreras deben tener horarios que le permitan a esos alumnos poder trabajar. Pero esas cargas horarias, a veces, no son las mejores. Hay clases por la mañana y otras por la tarde o casi la noche. “Entonces se hace casi difícil estudiar y el alumno debe ir y volver todo el tempo”.

Además, las personas que trabajan no tienen flexibilidad horaria en sus empleos. Entonces ¿Qué vino a detectar ULP Virtual? Que todas esas personas, por distancia o por cuestiones económicas, podían acceder a una formación universitaria a distancia. Lo que ofrecía la ULP no lo cumplían otras universidades del país. No porque sean malas, sino porque estaban pensadas con formato presencial, físico. Los alumnos debían ir a los edificios a cursar. Con ULP Virtual eso no pasa ¿Qué quedó en evidencia con nosotros? Que hay muchas personas que no pueden acceder a una formación terciaria o universitaria porque viven lejos, o porque no tienen recursos, o porque tienen que trabajar”, explicó Bañuelos.

“Nosotros tenemos alumnos de parajes como Ojo del Río, Las Parejas, Bella Estancia, El Zapallar. Allí tenemos un alumno a veces. Son parajes en los que hay diez casas, pero uno de sus habitantes estudia gracias a la ULP Virtual. Permite a toda esa gente poder estudiar una carrera”, contó.

Enfermería, la carrera top

Las estadísticas de estas últimas semanas, tras el cierre de las inscripciones de una nueva etapa de ULP Virtual, revelaron que Enfermería es la carrera más elegida. La profesión top. Al menos para la elección de los futuros alumnos. Bañuelos dio su opinión sobre esa tendencia.

“La elección de la gente por Enfermería como la nueva elección top, huele un poco a Hospital Central, al nuevo hospital sanluiseño, pero también a pandemia. Y a la necesidad mundial de incorporar recursos humanos vinculados a la faz sanitaria. La falta de enfermeros es una característica que hoy muestran todos los países. Por ejemplo, hasta hace muy poco, si sos enfermero pódes obtener la Green Card y quedarte a vivir y trabajar en Estados Unidos. Podés ingresar al país de manera inmediata. Ahora las necesidades actuales son más exigentes y por eso la carrera también avanza y los estudiantes se especializan. Hacen como post-grados más allá de la enfermería básica. Por supuesto que nosotros no queremos que nuestros egresados se vayan, pero la oferta internacional crece y es muy notable”, agregó.

En torno a las cuestiones que pudieron motivar a los futuros estudiantes o empujaron su vocación hacia la enfermería, Bañuelos fue clara: “Contar con un Hospital Central como el nuestro, que es de alta tecnología y por lo que la gente vio y valoró a los trabajadores de la Salud durante la pandemia, muchas de esas vocaciones vemos que ahora se inclinan por la carrera de Enfermería que, en ULP Virtual, es la carrera top”, destacó.