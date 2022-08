Perdió Huracán y quedó a un punto del abismo

Al rojo vivo el Federal A para los cuyanos, Estudiantes en San Luis lo dio vuelta y le ganó a Desamparados que no sale del fondo, el sábado ganó Juventud Unida y solo los puntanos están en zona de clasificación.

Resultados fecha 27 para los cuyanos

Juventud Unida 1- Ferro Carril Oeste de General Pico 0

Circulo Deportivo 1- Huracán Las Heras 0

Liniers de Bahia Blanca 1- Peñarol de San Juan 0

Estudiantes de San Luis 2- Sportivo Desamparados 0

Tabla de posiciones

Olimpo 57, Villa Mitre 45, Juventud Unida y Sol de Mayo 37, Estudiantes y Ciudad Bolivar 36, Argentino 35, Independiente 34 (por diferencia de gol), hasta acá los clasificados para jugar por el ascenso, junto a los 8 equipos de la otra zona), Sansinena 34, Cipolletti 30, Peñarol 29, Huracán, Ferro, Circulo Deportivo y Liniers 27 y por ahora pierden la categoría Camioneros y Desamparados.

Próxima fecha

Sportivo Peñarol vs Juventud Unida/ Camioneros vs Estudiantes de San Luis/ Desamparados vs Olimpo/ Huracán Las Heras vs Liniers de Bahía Blanca.

Zona B

Los 8 clasificados hasta el momento: Racing de Córdoba y Sarmiento de Resistencia 53, San Martin de Formosa y Central Norte de Salta 47, Gimnasia y Tiro de Salta 41, Douglas Haig de Pergamino 40, Sportivo Belgrano de San Francisco y Las Parejas 35, con el mismo puntaje pero por diferencia de gol queda afuera Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Descenso por el momento para Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú.

