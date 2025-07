La Reválida del Federal A ya tiene su programa

El certamen arranca este mismo domingo, choque de mendocinos en Las Heras con Huracán-Gutierrez, San Martín será local ante Germinal de Rawson, los dos de San Luis arrancan como visitantes, Juventud Unida con Santamarina en Tandil y Estudiantes con Circulo Deportivo en Nicanor Otamendi.

La Reválida se juega en dos grupos de diez equipos, todos contra todos a una rueda en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes. Sí se suman los puntos para una tabla para el descenso, se utiliza el sistema de promedios - puntos sobre partidos jugados- porque hubo zonas con menos equipos y menos partidos jugados.

Clasifican a la Segunda Etapa del 1º al 5° de cada zona (Total: 10 clubes). Los clubes que no clasifiquen terminan su participación en el torneo hasta la próxima temporada, salvo los descendiso (4en tota, 2 por cada zona).

Fecha 1 (20 de Julio)

Círculo vs. Sp. Estudiantes

Guillermo Brown vs. Sol de Mayo

San Martín vs. Germinal

Huracán vs. Gutiérrez

Santamarina vs. Juventud Unida Universitario

Gutierrez no se baja

Con una cantina repleta de socios y simpatizantes, se dio continuidad a la Asamblea Ordinaria que continuará en situación de Cuarto Intermedio, pero con un acuerdo de partes. Durante este periodo, Lucas Montalto y Carlos Quiroga aseguraron su continuidad a la espera de la elección de nuevas autoridades.

Mientras tanto, los simpatizantes del Cele apostarán a una campaña de socios que seduzca a 500 personas con el fin de colaborar con la gestión institucional, con una colaboración de $ 25.000 por persona para afrontar los gastos y las deudas de la institución que le permitan seguir jugando el torneo.

El Camino de los mendocinos

Atlético San Martín:

1ra: L Germinal/ 2da: V Estudiantes de San Luis/ 3ra: L Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi/ 4ta: L Santamarina de Tandil/ 5ta: V Guillermo Brown de Puerto Madryn/ 6ta: L Huracán Las Heras/ 7ma: V Juventud Unida de San Luis/ 8va: L Gutierrez/ 9na: V Sol de Mayo de Viedma.

Huracan Las Heras

1ra: L Gutierrez/ 2da V Sol de Mayo/ 3ra L Germinal/ 4ta: V Estudiantes/ 5ta: L Círculo Deportivo/ 6ta: V San Martín/ 7ma: L Guillermo Brown/ 8va: L Ramon Santamarina/ 9na: V Juventud Unida.

Gutierrez Sport Club

1ra: V Huracán Las Heras/ 2da: L Juventud Unida/ 3ra: V Santamarina/ 4ta: V Sol de Mayo/ 5ta: L Germinal/ 6ta: V Estudiantes/ 7ma: L Círculo Deportivo/ 8va: V San Martín/ 9ma: L Guillermo Brown

No habrá fecha entresemana por lo tanto esta fase del torneo estará culminando el 14 de setiembre.