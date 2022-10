El mendocino Franco Pandolfino cantó victoria en Brasil

Se disputó una nueva etapa en el Superbike de Brasil y para el piloto mendocino Franco Pandolfino fue un fin de semana más que productivo, porque rompió su marca personal y, además, se quedó con una victoria inobjetable en la divisional Supersport 600 Pro Evolution.

Pandolfino salió con todo en los entrenamientos y en las clasificaciones, logrando traspasar los tiempos que tenía hasta el momento. Motivado por ese resultado y por ser del top ten para la largada, el lasherino metió con todo en la definición y tras una gran carrera codo a codo con los protagonistas se pudo hacer de un triunfazo. Así sigue luchando por el título.

Una vez terminada la manga, el representante del Luvizotto Racing Team comentó: “Potenza es un circuito que me gusta mucho y en el que ya he corrido algunas veces, sabíamos que era una gran chance para ganar puntos importantes en el campeonato”, dijo. Y añadió: “Quiero agradecer a mis patrocinadores, mi familia y al equipo por estar en cada detalle y por apoyarme incondicionalmente. También agradecerle a cada una de las personas que acompañan mi carrera deportiva sin dudas una hermosa energía que me ayuda a pelear todos los días”.

El próximo desafío para Franco Pandolfino será en el circuito de Londrina el 22 de octubre, por la 8va etapa del Superbike Brasil 2022.