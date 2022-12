La coyuntura vitivinícola en el Foro de Bodegas de Argentina

Bodegas de Argentina, la mayor cámara del vino del país, organizó su Foro Anual Vitivinícola. El encuentro reunió a personalidades de la política, el mundo empresario vitivinícola, periodistas y oradores locales y extranjeros, para debatir la coyuntura actual y el futuro de la vitivinicultura en el ámbito internacional, nacional y regional.

La apertura estuvo a cargo de Patricia Ortíz, Presidenta de Bodegas de Argentina, el Ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié y Martín Hinojosa, Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La mañana del encuentro, se inició con un Panel Federal de Desarrollo Vitivinícola en diferentes regiones del país. Integrado por los Ministros de la Producción de las provincias, describieron muy bien la situación por la que atraviesa la producción primaria, daños por heladas, acceso al crédito, disponibilidad de agua para riego e incluso, compatibilidad con otras actividades productivas en cada región.

Con relación a las heladas, los ministros de le producción respectivos de cada provincias estiman pérdidas del 70% en Río Negro, 50% en Neuquén, 50% en Salta, y un tercio de los productores de uva en Mendoza, declararon estar afectados por el siniestro.

Respecto de los pequeños productores fue un tema también relevante donde se mencionó la importancia de su integración dentro de toda la cadena vitivinícola.

El Ministro de Producción de Río Negro, Carlos Banacloy expresó: “El Foro Vitivinícola 2022 nos permitió recuperar un punto de encuentro donde la industria, la producción, el sector privado, junto al sector público, académico y las instituciones, vuelven a tener ese espacio de discusión de las políticas públicas, del camino que la vitivinicultura en nuestro país, y en cómo debemos seguir trabajando para posicionar nuestra industria, nuestros productos en el mundo y en los principales mercados, pero no dejando de mirar uno de los mercados más importantes que tiene nuestra actividad que es el mercado interno. Entender qué le pasa al consumidor, las tendencias, saber si realmente la oferta que estamos llevando es lo que está esperando el consumidor de nosotros y ese espacio lo genera este Foro. El panel federal donde participó Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Río Negro, La Pampa, hace que tengamos una mirada más integral de las políticas publicas y poder unificar mejor el criterio para poder acompañar al sector privado”.

El Ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi por su parte dijo: “Ha sido un placer para mí compartir el Foro teniendo la posibilidad de integrar el panel con otros ministros y autoridades de gobiernos provinciales, donde compartimos la realidad, mirada y visión del sector. Neuquén es hoy la sexta provincia a nivel nacional con 1.768 hectáreas, con un potencial enorme sin restricciones de agua, tierras disponibles y el clima propicio para actividades orgánicas por sus características. Además hemos gestionado y tenemos el emblema nacional marca Patagonia, disponible para que las producciones de la zona tengan la marca tan ponderada por los consumidores extranjeros.Fue muy interesante escuchar al resto de las provincias y seguir los temas que están trabajando que son parte de nuestra realidad y del futuro. Creo que el panel político fue muy importante, planteándose temas vinculados al sector con el tema de alcohol cero en particular y las charlas técnicas muestran cuestiones que tenemos que incentivar, y proponer porque el sector privado de las cámaras de Neuquén Río Negro es un sector muy pujante y está en línea con la estrategia a nivel país y en general. Vemos en este recorrido en Mendoza efectivamente como han desarrollado el enoturismo y que tenemos pendiente desarrollar allá y mucho para aprender. “

En el segundo panel, “El Vino más allá del 2023”, se compartieron visiones de coyuntura, mediano y largo plazo junto a Martín Hinojosa, Presidente del INV, Senador Nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el Diputado Nacional por Mendoza, Omar De Marchi, el ex diputado por Mendoza Luis Petri y el ex Secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Santiago Hardie.

"Fue un gusto poder participar activamente del Foro de Bodegas de Argentina ya que mantener el diálogo permanente con el sector es fundamental como lo es en este caso, con la entidad. Se ha trabajado mucho conjuntamente ya que si no hay contacto, si los bodegueros no comentan qué están viendo y los productores no informan cuál es la situación, se toman decisiones aisladas y erróneas, expresó Martín Hinojosa, Presidente del INV. Con relación a las heladas agregó además: Tenemos que ver cómo afrontaremos la situación el año que viene, teniendo en cuenta el nivel y grado de impacto. Para ello, necesitamos datos oficiales de las provincias, que nos permitan medir la gravedad del daño. No nos podemos quedar con los datos que nos transmiten los productores. Tenemos que ser profesionales porque contamos con las instituciones para hacerlo. Para tomar decisiones, tenemos que ser serios”.

El próximo año será muy desafiante para el sector, tanto por cuestiones de tipo macro como por situaciones particulares de la vitivinicultura. Las heladas afectaron a todas las regiones del país y tendrán su correlato en la producción 2023. La cosecha será inferior al promedio de los últimos años, con el consiguiente impacto en los stocks y los precios de la materia prima. A ello se suma la falta de dólares para importación, costos en alza que duplican la variación del tipo de cambio, lo que resta competitividad a los vinos argentinos en el mundo. Eliminación de retenciones, acuerdos de libre comercio y fondos para la promoción de la marca país en el mundo, completan las necesidades del sector en el aspecto internacional. Por su parte, los incrementos generalizados de costos, hacen insostenibles los acuerdos de precios propuestos para el mercado local.

Los gobiernos, nacional y provinciales, tienen pleno conocimiento que a los problemas existentes dentro de la macroeconomía, se le suman los de la propia industria.

También se sumó al debate la ley de tolerancia cero. Hubo coincidencia en que una ley de alcohol 0 no resuelve los problemas de accidentes graves. Son necesarias otras acciones como la educación, el control y sanciones severas.

Alfredo Cornejo, diputado por Mendoza por su parte comentó: “Es muy interesante el Foro porque Bodegas de Argentina, está haciendo un buen trabajo de liderar acerca de los principales problemas de la industria, pero enmarcarlos a los problemas del país y fundamentalmente buscar caminos de solución para los mismos”

“Pese a todas las dificultades que viene acarreando Argentina en los últimos años, es totalmente meritorio que el sector se siga manteniendo de pie”, expresó Santiago Hardie, Ex. Secretario de Agricultura Familiar de la Nación y continuó Hardie: “La vitivinicultura Argentina es un Fórmula 1 con sus productores, elaboradores y empresarios, hay que trabajar desde lo público y con el sector en temas de competitividad, desburocratización y apertura de Mercados. El capital humano del sector está preparado, solo necesita una pista segura para poder acelerar. ”

“Tuvimos contundentes exposiciones desde lo productivo, político, la situación del agua y desafíos que tenemos por delante en turismo y comercialización, esperamos que hayan sido de utilidad en momentos complejos, y sirvan para que las bodegas puedan planificar con más herramientas el próximo 2023”, expresó Patricia Ortiz Presidenta de Bodegas de Argentina.

El capítulo de análisis de la economía y política estuvo a cargo de Carlos Melconian y un panel al que se sumaron Carla Martín Bonito, Directora Ejecutiva de COPAL, y Diego Coatz, Director Ejecutivo de la UIA.

Melconian presentó una hoja de ruta para transitar el 2023 pensando en el 2024. Secuencia, flexibilidad y acuerdos políticos. Hizo una síntesis del pasado inmediato y detalló el esquema utilizado para contener la crisis. En lo político se refirió a los tiempos de candidaturas del próximo año, próximos pasos y elección general. Colocó a la inflación como protagonista, detalló las razones que la impulsaron y el impacto que tendrá en todo lo que suceda en materia política y económica. Finalmente para el 2024, puso énfasis en profundizar en un buen diagnóstico, los equipos de trabajo, los programas, los tiempos de implementación y tender puentes con la política. Un programa capitalista, occidental y progresista, con acuerdos que den certidumbre de largo plazo.

Diego Coatz expresó: “Hay que administrar esta transición donde la actividad se va a ralentizar sobre todo con el acceso a insumos y que esto no genere mayores problemas en la producción y sobre todo en el sector exportador como es el del vino. Estamos en una coyuntura compleja que nos lleva más del 95% de la cotidianeidad pero que esto nos saque del punto de vista estratégico, con toda la agenda de sustentabilidad, producción global y atención a los mercados como China y USA donde están las mega tendencias. La industria argentina tiene una gran oportunidad y no debe perder perspectiva para que no se pase de nuevo el tren. La macro es condición necesaria, hay que administrar esta escasez de dólares y no perder de vista los grandes temas que hacen a la política productiva, nacional, al desarrollo de marca, entre otros.”

Por la tarde, el espacio fue diagramado en módulos técnicos específicos con la participación de reconocidos oradores locales y del exterior en temáticas sobre sustentabilidad, enoturismo, capital humano y tendencias en formatos de comercialización internacional y mercado doméstico.

El módulo de enoturismo, destacó que, esta denominación es un subtipo de turismo gastronómico que debe sustentarse para crecer en el valor de la multiexperiencia como oferta a los visitantes. Es importante el trabajo integral para el posicionamiento de la "marca-destino" apoyándose mucho en el marketing digital, la generación de rutas digitalizadas y apps específicas. Respecto al destino local, se concluyó que falta poner en valor atributos locales que sorprendan a los turistas; lo cual es más importante frente a la competencia que existe para el posicionamiento a nivel internacional considerando las distancias de Argentina respecto de los mercados emisivos.

En la sección de Capital Humano se destacó la importancia en la adaptación a los cambios de las personas para mantenerse o ser reclutados para un puesto de trabajo como así también la libertad que los trabajadores sienten y exigen para poder mantenerse en una misma organización o compañía.

El salario ya no es lo más importante a la hora de elegir el lugar de trabajo y la cultura de la organización cobra un rol muy importante.

Es cada vez más relevante la denominada revolución X.0 que implica una enorme velocidad de cambio donde todos los días se modifica el entorno de los trabajadores, frente a lo cual cobra una enorme importancia la gestión de la incertidumbre y autoliderazgo como herramienta.

La conclusión general es que incorporar el concepto y prácticas para lograr la sostenibilidad de la viticultura en Argentina es un punto crítico y más crítica aún es la disponibilidad de agua. Los expositores coincidieron en que esto es clave para la sustentabilidad de los sistemas vitícolas argentinos, y otras regiones.

Trabajar en sostenibilidad es una premisa para todas las actividades agrícolas. La disponibilidad de agua para los cultivos es el punto crítico hoy de todas las regiones vitivinícolas en el mundo. Se citaron las situaciones para los viñedos de Europa, California, en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y América del sur. Resulta imprescindible incorporar el concepto de gestión eficiente tanto en los organismos públicos de distribución y administración del agua como por parte de todos los usuarios de la misma. En un contexto donde las tecnologías de manejo de datos y generación de información avanzan rápidamente es necesario incorporarlas al ámbito de la operación de las redes de distribución del recurso y aplicarlas para medir el consumo a nivel de viñedos. A fin de mejorar la entrega en función de la demanda real y concreta, dado que la oferta del recurso hídrico será cada vez más limitada.

Finalmente, el módulo de comercialización dio un pantallazo de inspiración sobre herramientas existentes en marketing digital. Wine.com, principal retailer de vinos en USA, mostró qué estrategias utiliza con sus consumidores on line y qué relevancia tiene para los vinos en Argentina.

Good Moose, por su lado, trajo información sobre cómo entender cuál es el nivel de madurez digital que tiene una empresa, cuáles son los estadios que debe atravesar y en cada uno de ellos, cuáles son los imperativos.

En la segunda parte de mercado doméstico, Scentia presentó la situación en el trade sobre un mundo post pandemia y explicó la conducta del consumidor en sus hábitos de compra. Scanntech, fue similar pero con una bajada de información más ajustada, mostrando las posibilidades que tienen las bodegas de generar trabajos para un ambiente de testeo de campaña, merchandising y logística. El comentó: “Estamos muy satisfechos con el resultado del Foro, tanto por la participación de panelistas, disertantes, periodistas, empresarios y público en general, como por el impacto que generó la posibilidad de tener personalidades de la categoría que se dieron cita. Para Bodegas de Argentina es un desafío elegir los temas que son tendencia en el sector y convocar a los especialistas que puedan ilustrarnos al respecto. En este sentido, ya estamos pensando en el año próximo”.