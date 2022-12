Alegría, color y música en la Fiesta de la Cerveza

La Fiesta de la Cerveza 2022 abrió a puro color y música en un viernes que tuvo el cierre a cargo de Nicki Nicole. Esta 15ª edición llegó cargada de música de artistas nacionales, internacionales y mendocinos.

Nicki Nicole cerró la primera noche de la Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz con un show que hizo cantar y bailar a miles de personas. La joven cantante le puso broche de oro al festival, que seguirá este sábado con Ciro y la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

El escenario del parque San Vicente comenzó a brillar con shows para todos los gustos. Además de un abanico de opciones gastronómicas, cerveceras y de entretenimiento.

En el predio de Cipolletti y Mosconi no faltaron las camisetas argentinas y los cientos de personas que llegaron y disfrutaron de las distintas opciones de entretenimiento.

Nicki Nicole, que salió a cantar con la celeste y blanca de Leo Messi, le puso broche de oro a la jornada con un toque que arrancó con Colocao.

Después, sonaron Mala Vida, Cuando te veo y Plegarias, Toa la vida y Entre nosotros. También incluyó en el repertorio Baby, Intoxicao, Nobidy like you, No toke mis nak, Ella no es tuya, Otra noche, Frío, Mamichula, Ya me fui y Wapo.

Previamente, se subieron a las tablas las bandas mendocinas VHS, La Blunty, La Lucía, Maurito and the Rufos y Alejo y Valentín. Todas elegidas por concurso integrado por un jurado de gestores culturales, especialistas y artistas.

Sábado

Este sábado se espera otro día de mucha convocatoria y despliegue artístico con Ciro y los Persas que se presentará por tercera vez en el festival cervecero luego de sus recitales en 2015 y 2019, en esta ocasión estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Karamelo Santo, con su rock, reggae, cumbia y punk, estará en la antesala del show del líder de los Piojos.

Domingo

El domingo 11, en la tercera y última jornada de la 15° Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, será el turno de los uruguayos de NTVG, que tendrán su segundo toque en la celebración, después de haber estado en 2016. Finalmente, ese día, Conociendo Rusia, también llegará por primera vez a la Fiesta.

Opciones de diversión para pasarla bien

Por otro lado, en el capítulo 15 del festival, tiene como opciones stands con juegos y premios. También hay un puesto de intercambio de figuritas del mundial y una tienda creativa.

El costado solidario lo dará el Beer Truck municipal, cuya recaudación será destinada al Banco de Alimentos Mendoza.

La prevención dirá presente con dos puntos de vacunación en los ingresos (Este y Oeste) y el programa de conductor designado y el simulador de manejo.

Ante las altas temperaturas pronosticadas, el público podrá encontrar seis puestos de hidratación.

Finalmente, la impronta sustentable la de las acciones que se realizarán para conseguir a carbono neutralidad del evento. Por ejemplo, el programa para canjear botellas plásticas y latas por carga para la tarjeta SUBE y otros beneficios (EcoCanje). Y, no menos importante, el estacionamiento de bicis, la medición de la huella de carbono, el compostaje de residuos orgánicos y el uso de ecovasos, entre otras cosas.