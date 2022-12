Guaymallén realizará una nueva colecta de sangre y médula ósea

Para sumarse a salvar vidas con esta iniciativa solidaria, los interesados deben inscribirse previamente a través del siguiente link. Una vez completado este paso, se comunicarán desde la Dirección de Salud para confirmar el horario asignado. Es importante mencionar que se otorgarán 4 turnos cada 30 minutos.

Además de donar sangre, los participantes tendrán la opción de formar parte del registro mundial de donantes de médula ósea. En este caso, de la misma extracción sanguínea se separa una muestra para obtener datos que permitan conocer, eventualmente, un nivel de compatibilidad total.(lo que se conoce como "alma gemela").

La colecta se organiza en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia.

Requisitos para donar

- Tener entre 16 y 65 años de edad.

- Pesar más de 50 kg.

- Estar en buen estado de salud.

- No asistir en ayunas. Desayunar infusiones o bebidas azucaradas.

- Presentar DNI u otro documento que acredite identidad.

- No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.

- No haberse realizado tatuajes en el último año, tampoco perforaciones o cirugías.

- En caso de haber tenido Covid-19, esperar diez días desde el alta médica o la finalización de los síntomas. De la misma manera, si se tuvo contacto estrecho con algún positivo, aguardar diez días desde el último contacto.

- Si ha recibido la vacuna contra el Covid-19, es necesario esperar 72h para realizar la donación.