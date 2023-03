Lo que viene: tendencias en Comunicación para 2023

¿Plataformas audiovisuales en crisis? Back to the cinema!

Parecía que las plataformas en streaming audiovisuales abrumarían toda la producción audiovisual y que la actividad social y cultural de ir al cine moriría. Pero, Ignasi Gozalo Salellas, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no lo tiene nada claro, según él, vienen nuevos tiempos dulces para el cine y una cierta contención de las plataformas digitales (como síntoma, diremos la crisis de modelo de suscripción de Netflix). La pospandemia ha girado la tortilla de las cosas; por tanto, no podemos hablar de regreso a la normalidad sino de un cambio de hábitos en el consumo: del sofá y la hiperconectividad es posible que nos dirigimos hacia un deseo de experiencias más reales, menos serializadas y más socialmente comprometidas. Adiós al apocalipsis ficcionada y bienvenida la preocupación por el colapso real.

Reinvención del match Sostenibilidad-Imprenta

En cuanto al proceso de producción gráfica, se encontrarán dos factores clave que ya han coincidido a mediados y finales de 2022. Lluc Massaguer, profesora de los Estudios, aporta detalladamente su análisis: en primer lugar, el cierre de grandes fábricas de papel (Arjowiggins ha cerrado, Fedrigoni ha comprado Guarro Casas) se suma a las problemáticas para conseguir material para imprenta debido a la subida del precio de las energías y, por tanto, también del transporte, así como la situación que vive Europa a raíz de la guerra en Ucrania . En segundo lugar, la emergencia climática que aprieta y nos hace buscar soluciones lo más sostenibles posible. La tendencia, pues, será, primero, la valoración de si la impresión tal y como la hemos conocido hasta ahora todavía es factible (spoiler: no) y, segundo, aplicar la creatividad a la hora de abrazar esta situación contextual y surfear -la de la forma más honesta y eficiente posible.

El éxito del video corto en las redes sociales

La profesora e investigadora, Silvia Martínez, nos resume las tendencias de las redes sociales este año en el video corto: No es novedad el protagonismo que tiene el contenido audiovisual en el entorno social media. También es conocido el rápido éxito que logró TikTok y cómo otras plataformas sociales incorporaron un formato similar centrado en los vídeos de corta duración y verticales. En un contexto de alta competencia para atraer la atención del usuario, este formato puede resultar un importante aliado. Este vídeo se consume de forma muy rápida tanto por su duración, porque facilita la visualización desde el móvil y porque el contenido también es más ligero. Lo que esto logra finalmente es que el usuario pase tiempo conectado mirando un vídeo detrás de otro e incluso participar reaccionando al contenido (generando así nuevas conversaciones o mejorando su posible viralización).

Las plataformas social media, conscientes de estas características, buscan la manera de aprovechar aún más las posibilidades que ofrecen. De esta forma vemos cómo entran en juego los algoritmos y la forma de hacer visible este contenido. Es el caso de Meta donde hemos visto estrategias para incrementar el número de Instagram Reels o cómo se posicionaban estos vídeos al inicio del feed en Facebook. También se ha trabajado la ‘recomendación’ de contenido para ir más allá de lo generado por los perfiles que ya seguimos. Por tanto, el video de corta duración continuará como tendencia y verán cómo se aprovecha y se experimenta con las opciones de engagement que ofrece.

Crisis del Big Data

El profesor Ignasi Gozalo Salellas, nos explica que las compañías big data afrontan una inesperada crisis pospandemia, fruto de un crecimiento insostenible (ahora lo vemos con Musk, pero el gran crecimiento fue el de Meta), pero esto no es futuro, sino que ya está presente. No olvidemos que han pasado muy desaparecidos los despidos masivos en Meta (antiguo Facebook) y anteriormente en Microsoft, entre otros. Podríamos estar asistiendo a una burbuja 2.0 de tamaños mucho más siderales que la burbuja puntocom de los años 2000.

El formato audio en periodismo

La creciente tendencia en consumir podcasts en Spotify, Google o Amazon ha producido un desarrollo de una amplia gama de formatos digitales como los artículos de audio, los flashes informativos y los mensajes de audio o el audio social, aunque todavía no podemos determinar si tendrán un atractivo pasajero o vienen para quedarse.

Candela Ollé Castellà, profesora de los Estudios nos cuenta que la inversión de las plataformas en herramientas que crean y editan breves historias en audio, como una especie de TikTok para audio, les sirve para atraer a jóvenes audiencias que tienen en los videos nativos parte de su día a día. Los medios dedicarán más recursos a TikTok, Instagram y YouTube para atraer a audiencias más jóvenes. Y un ejemplo pionero, para vincular los jóvenes con los medios -aunque con un formato tradicional- es el informativo editado por jóvenes en TVC en el Día mundial de la Infancia.



Imposición del Tik Tok en la publicidad

En el ámbito de la publicidad, Mireia Montaña, directora Académica del Máster Universitario en Estrategia y Creatividad en Publicidad, se encarga de ponernos al día.

Podemos hablar de los nuevos formatos audiovisuales que se están imponiendo gracias con el auge de TikTok e Instagram Reels. Los mensajes publicitarios deben ser más sencillos y claros, pero al mismo tiempo más impactantes que nunca, debido a la disminución constante de la atención de los consumidores.

Tik tok se ha convertido en una plataforma popular para la creación y difusión de contenido audiovisual original. Esta aplicación ha cambiado la forma en que las personas consumen contenido en línea y ha impulsado la creación de nuevos formatos audiovisuales, especialmente en el mundo de la publicidad.

Uno de los principales formatos audiovisuales en TikTok es el lip-sync, en el que los usuarios graban videos en los que sincronizan sus labios con canciones populares o diálogos de películas y televisión. Esto ha llevado a la creación de una comunidad en línea de creadores de contenido que comparten sus videos en la plataforma y han generado una gran cantidad de contenido original y divertido.

Otro formato popular en TikTok es el desafío, en el que los usuarios participan en retos o desafíos que implican realizar acciones o bailes específicos. Estos desafíos pueden ser creados por cualquier usuario y se convierten en tendencia en la plataforma, lo que lleva a una gran cantidad de participación y generación de contenido.

Estos nuevos formatos audiovisuales han tenido un gran impacto en el mundo de la publicidad. Las marcas y empresas han comenzado a utilizar TikTok como una plataforma para lanzar campañas publicitarias y desafíos que involucran a los usuarios. Esto ha llevado a la creación de contenido publicitario original y divertido que se ajusta a la estética y la cultura de la plataforma.

La autenticidad en los contenidos y en los perfiles

La verificación de perfiles fue uno de los temas estrella en el entorno social media durante las últimas semanas del año 2022 y Silvia Martínez-Martínez nos da más detalle. El cambio al servicio «checkmark» de Twitter nos ha dado algunas claves de las implicaciones y modificaciones que se pueden producir en torno a esta comprobación o autenticación de la identidad. Por un lado, ha puesto en evidencia las exigencias y compromisos que debe adquirir la plataforma para garantizar un servicio de verificación. Por otra parte, nos ha mostrado cauces para rentabilizar o desarrollar modelos de negocio que tengan en cuenta esta opción.

La autenticidad también viene de la mano de los contenidos. La reivindicación de vídeos, fotos,… más naturales que se enfrenta al uso excesivo de filtros y capturas muy estudiadas y trabajadas pero que se alejan sustancialmente de la realidad para mostrarnos una utopía inalcanzable, está encontrando alternativas en plataformas como BeReal. El hecho de que sea la red social la que determine el momento en que puede capturarse una imagen para publicarla reduce estas opciones tan extremas de edición y que se comparta justamente la espontaneidad de una realidad sin artificios. Un modelo que también seguirá desarrollándose este 2023.

La Inteligencia Artificial en el arte

Gemma San Cornelio sobre la IA y el arte: El software DALL-E y su versión ligera DALL-E mini son capaces de generar imágenes a partir de un texto. La red social viraliza este tipo de contenidos, ya que muchos resultados son de una extrañeza curiosa o graciosa y son potencialmente convertibles en memes. DALL-E mini da juego a la imaginación y algunos resultados recuerdan a las pinturas de Francis Bacon, mientras que la versión de pago de DALL-E se acerca más a la estética de un fotomontaje surrealista o fantástico. Sin embargo, esto plantea cuestiones éticas en cuanto a la veracidad de las imágenes generadas y cómo pueden ser utilizadas.

Si un programa te devuelve lo que le pides, dando vida a un briefing de unas palabras o una frase, ¿para qué pedírselo a un profesional? Una tendencia preocupante es el posible impacto que puedan tener estos programas para las profesiones creativas, como los diseñadores gráficos, fotógrafos o artistas audiovisuales.

Por otro lado, otros ven la posibilidad de expandir la creatividad hasta otros niveles, puesto que, si bien un programa de estas características puede ofrecer una primera versión de un encargo a partir de la búsqueda literal de un texto, el trabajo de un artista lo puede llevar a otras direcciones, es decir, que esta creatividad algorítmica puede conllevar más creatividad, informada y guiada por una inteligencia humana. Por lo tanto, nos podríamos encontrar solamente en una burbuja, ya que como hemos demostrado la mayoría de los consumidores en las redes sociales, nos gusta consumir creatividades únicas y personales, nos gusta estar cercanos al arte, y, por lo tanto, conocer a la artista que hay detrás.

Relaciones públicas y compromiso social en las empresas

El equipo de Comunicación Corporativa (Elisenda Estanyol Casals, Marc Compte Pujol, Ferran Lalueza) nos detallan la última tendencia de las relaciones públicas ante la mayor demanda de autenticidad y compromiso social en las empresas por parte de la ciudadanía.

En un contexto de crisis climática y de importantes injusticias sociales, la ciudadanía exige cada vez más a las empresas e instituciones que se impliquen y contribuyan a mejorar su entorno. Por eso la estrategia de relaciones públicas debería pasar por la autenticidad, la honestidad y la transparencia. Una buena estrategia de relaciones públicas ayuda a crear organizaciones más diversas, equitativas e inclusivas que tienen un impacto positivo en la sociedad. El compromiso medioambiental, social y de gobernanza también repercute en una mejora de la reputación y un beneficio para el propio negocio y, por tanto, se espera que sea adoptado de forma cada vez más generalizada por las organizaciones de nuestro entorno.