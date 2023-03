Marcelino Iglesias abrió sesiones en Guaymallén

Esta mañana, el intendente Marcelino Iglesias abrió las sesiones ordinarias del periodo 2023 en el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén. Durante el discurso, estuvieron presentes Leopoldo Orquín y Juan Manuel García, ambos ex mandatarios del departamento.

El inicio de esta rendición de cuentas comenzó con un profundo agradecimiento a los vecinos, quienes le permitieron conducir los destinos del municipio durante dos periodos consecutivos; y también al HCD por acompañar con iniciativas propias y aportar a los proyectos del ejecutivo. Seguidamente, se remontó al estado de catástrofe, desguace, quiebra y corrupción en el que recibió el municipio a fines del año 2015, pero no a modo de queja sino para exponerlo nuevamente y con toda crudeza ante la sociedad.



Nadie puede ignorar este punto de partida, que fue asumido con firmes y duras decisiones tomadas a tiempo, acuciadas por la necesidad extrema, en todos los ámbitos de la comuna. "Durante la campaña electoral previa a las elecciones del año 2015, fui el único candidato que dije que iba a realizar un ajuste; esa temida palabra que ningún político en campaña utiliza y que esconden tanto los populistas, aunque luego hagan lo contrario".



Así, en pocos meses, se regularizaron todas las actividades y compromisos para comenzar a construir escenarios de credibilidad ante empleados, proveedores y, sobre todo, vecinos. Algo que se ha mantenido y se mantiene hasta hoy, aún teniendo en cuenta la inflación, los faltantes, una macroeconomía enferma, los retrasos en la provisión de insumos, y la mal y marcada incertidumbre económica generada por las erráticas políticas nacionales. Pero los principios son inquebrantables y las finanzas del municipio son sólidas, con cuentas al día para seguir avanzando con previsibilidad y planificar a futuro. "Me enorgullece que la próxima gestión va a poder asumir todos los compromisos, sin inconvenientes", afirmó Iglesias.

Asimismo, se refirió a los aspectos centrales que fueron la base de estos años frente a la comuna. Es decir, acciones orientadas y alumbradas por un conjunto de valores, marcas inalterables de la gestión, entre los que se destacan: transparencia en los actos de gobierno; austeridad constante, habiendo frenado a cero el despilfarro; honradez en el manejo de los recursos del Estado; la autocrítica permanente y correctiva frente a los errores; y la verdad y honestidad como herramientas fundamentales, lejos de las campañas de difamación, la manipulación permanente de información, la insinuación capciosa, la difusión de rumores y el contagioso estigma del populismo, "la peor lacra que tiene aún la joven democracia argentina" que ha derrumbado los indicadores de dignidad y calidad de vida de la población. Ante ese populista que promete, que hipoteca el futuro, que no vacila en mentir, que hace culto a la personalidad, que rebaja adversarios, que no es consecuente con amigos ni con su propio partido o instituciones: "Nuestro compromiso como funcionarios, como vecinos, como habitantes de este hermoso país, debe ser cambiar la lógica para premiar los valores que impliquen un desarrollo armónico sobre la base del trabajo, la asunción de desafíos comunes, el consenso sobre los principales ejes de convivencia y dentro de los inalterables valores de la democracia, que se fundan sobre la libertad y la igualdad. Este debe ser el compromiso de toda persona de bien. Es nuestra obligación elevar el debate, hacerlo público; dejando de lado las acusaciones sin fundamento, el desprestigio de los adversarios, y sin ofender la vida privada. No es de personas de bien esconderse en el anonimato de las redes sociales para difamar y desacreditar".

«Dato mata relato»

Sin dudas, Guaymallén está inmerso en un marcado proceso de cambio, que tiende a seguir dotándolo de más y mejor infraestructura, mejorar y ampliar permanentemente los servicios, incorporar nuevas tecnologías y modernizar todos los procedimientos. Ese fue el norte que guió, paso a paso, desde fines de 2015. Y los resultados están simplemente a la vista, como "dato que mata relato". Ninguna gestión anterior superó los 400.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en cuatro años y, sólo durante 2022, se concretaron 450.000; aún sin corresponderle al municipio, que no es prestador ni cobra por estos servicios, se encaró la mejora sustancial e ininterrumpida de las redes de agua y cloaca; también el grave riesgo eléctrico que tenían numerosos espacios públicos; la recuperación de los espacios verdes existentes y la construcción de nuevas plazas para el disfrute de la población; el inédito convenio y transformación hídrica realizada junto al Departamento General de Irrigación y los regantes, que el año pasado revistió 12.200 metros lineales de canales en la zona rural y productiva del departamento, totalizando más de 26.000 metros desde el inicio del convenio; y el mayor, más complejo y moderno parque vial y automotor de la provincia, que no posee deudas por su adquisición.

Dentro de esta misma línea, Marcelino destacó "el respeto a la dignidad de las personas" como la premisa con la que trabajaron y trabajan las áreas sociales, deportivas y de salud, llevando los servicios a quienes lo necesitan y sin exigir ninguna contraprestación político partidaria a cambio. En materia cultural, habló sobre el sello distintivo de la comuna de invertir en protagonistas locales para conocer, reconocer y difundir el enorme talento de los artistas del departamento y de la provincia. Respecto a la visión de desarrollo económico, resaltó que, gracias a una tarea de capacitación incansable y diversa, muchos vecinos de Guaymallén han logrado insertarse en el sistema productivo. Finalmente, en el ámbito educativo, recordó la jerarquización, capacitación y mejoramiento permanente de los jardines maternales; y aseguró: "A riesgo de ser tildado de suficiente, estoy convencido de que tenemos el mejor equipo de educación de primera infancia de Mendoza".

Por su parte, el jefe comunal hizo mención al debate iniciado en el Concejo Deliberante, que recrudeció sobre el rol de la mujer en la Vendimia con una ordenanza que no tuvo votos negativos. La considera un paso adelante en materia para definir nuevos roles, alejados de los estereotipos machistas, cosificadores y claramente discriminatorios. Por eso, afirmó que esa puerta abierta no se cerrará para poder adoptar prudencialmente otras formas de reconocimiento de las mujeres. "Me causa algo de estupor escuchar a algunos candidatos, que se dicen progresistas o promueven el cambio, aferrarse por puro oportunismo partidario a formas apolilladas y ya superadas. Allá ellos y la carga de atraso que conllevan sus propuestas".

Por último, realizó una convocatoria a seguir el camino del progreso y la transformación permanente en el departamento. Y para eso culminó convocando a todas las personas de bien.