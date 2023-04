Novedosa forma para administrar tratamiento del cáncer de mama

El cáncer HER2 positivo es una forma agresiva de la enfermedad que afecta a alrededor del 20% de las mujeres con cáncer de mama.

La biotecnología ha sido fundamental en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama ya que permitió determinar que un subgrupo de pacientes padece este tipo de patología. Estas pacientes tienen en común la alteración de una proteína llamada HER2. La aparición de terapias dirigidas a HER2 a base de anticuerpos monoclonales ha logrado en algunos casos la cura o la cronificación de la enfermedad.

Recientemente se aprobó en Argentina pertuzumab-trastuzumab subcutáneo, una novedosa opción de administración, del laboratorio Roche, para el tratamiento del tipo de cáncer de mama HER2 positivo. Se trata de la primera presentación que integra dos anticuerpos monoclonales (pertuzumab y trastuzumab) en un único vial de aplicación subcutánea para el cuidado de esta enfermedad. “Los anticuerpos no pueden ser administrados por vía oral, necesitan ser inyectados. El pertuzumab hasta el momento debía ser administrado por vía endovenosa cada 21 días. El trastuzumab, originalmente utilizado también por vía endovenosa, cuenta ya con una forma subcutánea que facilita su administración, pero como en una gran parte de los casos se administran en conjunto, obligaba a los pacientes a utilizar la vía endovenosa cuya infusión demora aproximadamente entre 1 y 2.30 horas. A partir de esta aprobación, el suministro de la medicación podrá ser de forma subcutánea, lo que implica un tiempo de aplicación promedio de 5 minutos, menor tasa de complicaciones y menor consumo de recursos sanitarios”, explica el Dr. Jorge Nadal (MN 63490), Jefe de Sección Oncología Mamaria del Instituto Alexander Fleming.

Ventajas de la versión subcutánea

La administración subcutánea es menos invasiva y no necesita de vía intravenosa, implica menos dolor, menos trastornos en los brazos y menos stress emocional generando como resultado ahorro de tiempo y comodidad para los pacientes al momento de la administración del tratamiento.



Mg. Constanza Celano, Subdirectora de la especialidad de Enfermería Oncológica de la Universidad Austral y capacitadora del Instituto Nacional del Cáncer (INC) revela que: “Este es un avance que repercute en varios aspectos esenciales para el paciente: es menos tiempo en el hospital de día ya que en unos minutos recibe la medicación, luego permanece en el ambiente hospitalario por unos minutos más y retorna a las actividades de su vida cotidiana; la aplicación propiamente dicha es a nivel subcutáneo, una vía menos dolorosa y menos invasiva, de preferencia por el paciente logrando mayor adherencia al tratamiento; está recibiendo dos fármacos combinados en una sola inyección; y otra ventaja es que es dosis fija ya que todos los pacientes reciben la misma dosis y no se calcula en base al peso; anímicamente el paciente viene más relajado a recibir el tratamiento impactando en una mejor calidad de vida percibida. Para enfermería agiliza el proceso de atención ya que la preparación de la inyección es rápida y su administración lleva minutos”.

Según datos arrojados por el estudio PHranceSCa, el 85% prefirió pertuzumab-trastuzumab subcutáneo en lugar de pertuzumab y trastuzumab vía intravenosasiendo las razones principales de ésta elección que los pacientes pasaban menos tiempo en la clínica (42%) y que estaban más cómodos durante la administración (26%). El ahorro de tiempo impacta positivamente no solo en los pacientes sino también en el sistema de salud ya que es posible liberar hasta el 90% del tiempo de silla para las pacientes y el 70% del tiempo del personal médico.

La eficacia y seguridad es equivalente a la de pertuzumab y trastuzumab administrados por vía intravenosa. “El tratamiento anti HER2 es utilizado en general por periodos largos de tiempo con la consecuente incomodidad y dificultad en el acceso venoso, requiriendo con cierta frecuencia la colocación de catéteres implantados mediante procedimientos quirúrgicos. Los estudios muestran la amplia aceptación y preferencia por los pacientes de la vía subcutánea. Es mucho menos invasiva, reduce los tiempos de permanencia en el centro sanitario, agiliza y facilita también el otorgamiento de turnos para realizar el tratamiento además de reducir los costos”, indica el Dr. Nadal.

“La aplicación de esta nueva forma de administración del tratamiento ofrece no solo mejoras en la calidad de vida (ahorro de tiempo, tratamiento menos invasivo) sino que también contribuye en la búsqueda de eficiencias en el sistema de salud a través de la descentralización del tratamiento, liberando tiempo de los profesionales de la salud, tiempo de los pacientes en los hospitales de día y en el uso de los sillones de infusión”, sostiene María Julia Caffaro, Líder de Creación de Valor y Acceso al Cuidado de la Salud de Roche Argentina.

¿Cómo funciona?

La combinación subcutánea en dosis fija de pertuzumab y trastuzumab se indica para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo temprano, para el uso antes de la intervención quirúrgica (tratamiento neoadyuvante) y en adyuvancia (tratamiento que se administra posteriormente a la cirugía de mama) y para el cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Contiene los anticuerpos monoclonales: pertuzumab y trastuzumab, que actúan uniéndose a dos sitios diferentes de la proteína HER2 que se expresa en las células del cáncer de mama. Este doble bloqueo interrumpe las señales que desencadenan el crecimiento de las células cancerosas y, de esta manera, lo retrasa o lo detiene. Con el tiempo, el tamaño del tumor se reduce. También contiene una proteína denominada hialuronidasa que ayuda al cuerpo a absorber los 2 medicamentos y permite administrarlos en una única inyección en alrededor de 5 minutos.

¿Qué es el cáncer de mama HER2 positivo?

A nivel celular, el cáncer de mama puede clasificarse en distintos subtipos según la presencia de receptores para hormonas y otros receptores que favorecen el crecimiento del tumor. El cáncer de mama HER2 positivo se caracteriza por la presencia de una proteína denominada HER2 se encuentra en la superficie celular y les ordena a las células cancerosas que crezcan y se dividan, enviando señales en el interior de las células. Cuando hay gran expresión de HER2 en las células cancerosas, el cáncer se conoce como HER2 positivo.

El abordaje del cáncer de mama temprano suele comenzar con un tratamiento local que implica cirugía y radioterapia. Si el tumor tiene un tamaño mayor o no se puede realizar una cirugía conservadora que preserve la mama, se realiza un tratamiento neoadyuvante para tratar de reducir el tumor. Dependiendo del subtipo de cáncer de mama que presente la paciente, el tratamiento podrá ser con hormonoterapia, quimioterapia o combinación de quimioterapia con anticuerpos monoclonales dirigidos para las pacientes HER2 positivo.

“Roche lleva más de 30 años liderando la investigación sobre HER2. Desde su aprobación hace ya 25 años, trastuzumab ha modificado el curso del cáncer de mama prolongando la sobrevida y aumentando la posibilidad de curación. Años más tarde, en ese mismo camino se aprobó pertuzumab, otro anticuerpo monoclonal que combinado con trastuzumab cambió radicalmente la vida de muchas mujeres con cáncer. La reciente aprobación de pertuzumab- trastuzumab subcutáneo representa un importante paso adelante en el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo y refleja nuestro compromiso de continuar trabajando para mejorar la salud, la calidad de vida y la supervivencia de las personas que atraviesan la enfermedad”, señala María Julia Caffaro, Líder de Creación de Valor y Acceso al Cuidado de la Salud de Roche Argentina.