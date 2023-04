Tapeando 2023: el festival de tapas españolas llega a Mendoza

En esta edición Tapeando sorteará dos pasajes a España para quienes contesten una encuesta sobre sus tapas favoritas en la web de Tapeando. Además, quienes participen en los recorridos de tapas y consuman en los restaurantes adheridos suman más chances de ganar.

Espacios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, y Mendoza ofrecerán, entre el viernes 21 y el domingo 30 de abril, reversiones de las famosas tapas españolas para que los asistentes puedan crear sus propios recorridos de tapeo, visitar bares y degustar pinchos y montaditos mientras se disfruta de una caña o un vermú.

En Mendoza participan estos restaurantes:

The Nook

El Mercadito Arístides

El Mercadito Chacras

La Roti By The Nook

Almacén Andes Origen

La Central Vermutería

Patio Lorenza

Bodega Séptima



Para crear una Ruta de Tapas propia, el festival ofrece un mapa interactivo con toda la información de los restaurantes y propuestas de todas las ciudades que estarán en Tapeando.

Concurso de la Tapa

Cada restaurante participante de Tapeando propuso una de sus tapas para que un jurado experto seleccione la mejor. Vicky Sevilla, chef valenciana creadora de Arrels, restaurante ubicado en Sagunto galardonado con una estrella MICHELIN, presidirá el jurado encargado de la elección de la tapa ganadora que podrá degustarse durante el festival. El restaurante elegido será premiado con dos pasajes a España.



https://www.tapeando.com.ar y @tapeando.ar