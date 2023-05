Nueva edición del Festival Nacional de Hamburguesas

En el marco del Día Internacional de la Hamburguesa el 28 de mayo, The food Truck Store se adelanta y celebra el sábado 27 la segunda edición del Burger Palusa. Tras el éxito obtenido en su primera convocatoria, este año se redobla la apuesta para honrar a la hamburguesa con un ritual que convoca a los amantes de esta popular comida, y que en esta oportunidad invita a elegir a la mejor hamburguesa del país en un concurso federal que tiene como protagonista el voto de los participantes y de un jurado de reconocidos especialistas en la temática.

Esta nueva edición tiene cita el próximo 27 de mayo de 12 PM a 00:30 AM en el local de The Food Truck Store, ubicado en Sucre 1651, Belgrano, C.A.B.A, y tendrá un line up completo de actividades con master class, música en vivo y hornallas encendidas durante 12 horas donde cocinarán cinco de los más grandes referentes del mundo hamburguesero de Buenos Aires. Este año la gran novedad del Burger Palusa será la incorporación de la Competencia Federal, con la participación de hamburgueserías del interior del país que estarán presentando su producto estrella ante más de 1500 personas.

El público podrá adquirir su entrada exclusiva para convertirse en jurado, degustar las ocho hamburguesas de la competencia y elegir su preferida; la que obtenga más votos, obtendrá el "premio de la gente". También habrá un jurado formado por reconocidos especialistas e influencers relacionados a la cultura hamburguesera y a la gastronomía, que al cierre del festival proclamarán a la “Mejor Hamburguesa Federal” del país.

“Estamos felices de poder anunciar esta segunda edición del Burger Palusa, para los amantes de la hamburguesa como nosotros, es un evento muy esperado donde nos congregamos a disfrutar de una comida que como pocas es mundialmente adorada y tiene tantas re- versiones como fanáticos en el mundo que la siguen eligiendo.” asegura Rodo Cámara, creador de TFTS.

Competencia Federal

A finales de marzo de este año TFTS lanzó una convocatoria nacional a las hamburgueserías de todo el país a presentarse en la primera Competencia Federal de hamburgueserías de la Argentina. El equipo de The Food Truck Store, con Rodo Cámara a la cabeza, hicieron una preselección de 16 hamburgueserías entre las 105 que se postularon como representantes de todo el país. En esa instancia las seleccionadas pudieron presentar su local y su hamburguesa estrella y los seguidores con su voto tuvieron la posibilidad de elegir a las ocho finalistas que estarán cocinando en el Burger Palusa.

“Fue increíble la gran convocatoria que tuvimos, no esperábamos tantas hamburgueserías inscriptas. Fue muy lindo el proceso de selección, donde pudimos conocer sus historias y sus productos. Una vez preseleccionadas las 16 hamburgueserías las invitamos a hacer campaña para conseguir la mayor cantidad de votos. Miles de seguidores apoyaron sus candidaturas y la visibilidad del concurso llegó a radios, portales y noticieros locales.

Las ocho hamburgueserías que más votos tuvieron serán las que llegarán a Buenos Aires, y cocinarán en el Burger Palusa frente a un jurado de honor y un público amante de la hamburguesa que siempre está en busca de nuevos sabores que los sorprendan” asegura Rodo

Hamburgueserías invitadas a cocinar:

CABA

Arredondo, Dogg, The Burger Couple, Big Pons y TFTS (The Food Truck Store).

TIERRA DEL FUEGO: PATIO BALTO

BS. AS. BAHÍA BLANCA: MADD

RÍO NEGRO: CAOS

MENDOZA: BURGANG

TUCUMÁN: BILLY BOB BURGER

CHUBUT: BIG MIKES

CHACO: BACANAL

ENTRE RÍOS: ANGUS

Este año el festival duplica su capacidad, contará con sponsors y celebrará nuevamente a la hamburguesa con una fiesta hecha a medida de los fans que le rinden culto con un gran encuentro de su comunidad.

Para seguir de cerca la competencia y conocer las ocho hamburgueserías que estarán cocinando en el Burger Palusa ingresar a @thefoodtruckstore.