Se cumplió la ley del ex en la derrota mensana

"Esta película ya la ví antes" podría fácilmente decir el hincha de Gimnasia y Esgrima, el equipo genera situaciones de gol pero no concreta y al final termina lamentándolo. En el sur bonaerense el "gasolero" no fue más que el equipo mendocino, pero cuando tuvo una no perdonó, como muestra la foto Patricio Cucchi levantó las manos despues del gol como pidiendo perdón por su pasado con la camiseta blanquinegra.

Al Rey de los empates cuando le toca ganar o perder siempre es por un gol de diferencia - a favor o en contra- lo que habla que nunca ha sido visiblemente superado en el juego, pero lo que cuentan son los goles y así como en la fecha pasada por la minima le ganó a San Martin de Tucumán, esta vez por la mínima cayó ante Temperley.

En la próxima fecha Gimnasia jugará en el Victor Legrotaglie ante San Telmo, donde seguramente irá por los tres puntos para recuperar el terreno perdido en la caida ante Temperley.

Gimnasia

Sintesis:

Témperley: 1

Matías Castro; Agustín Sosa, Alan Pérez, Nicolás Demartini y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Tobías Reinhart, Luciano Nieto y Adrián Martinez, Luis López y Patricio Cucchi. DT: José María Bianco./ Cambios: Franco Ayunta x Cucchi, Gabriel Altamirano x Reinhart, Enzo Coacci x Nieto, Agustín Paz x Martinez, Gastón Bojanich x López.

Gimnasia y Esgrima:

Brian Olivera; Facundo Nadalín, Alejandro Gutiérrez Arango, Sebastián Olivares y Fernando Bersano; Nahuel Barboza, Lucas Villarruel, Tomás Marchiori y Rodrigo Castro; Nicolás Romano y Bruno Nasta. DT: Joaquín Sastre./ Cambios: Ignacio Antonio x Barboza, Joan Juncos x Nasta, Hector Herrera x Romano, Matías Nouet x Marchiori, Nahuel Menéndez x Nadalin.

Goles: PT: 30: Cucchi (T)

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Alfredo Beranger

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima