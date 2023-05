Un niño que va en bicicleta es una inversión política a largo plazo

CuyoNoticias conversó con el chileno Ariel López, quien además de un entusiasta ciclista, es ingeniero en transporte, diseñador de ciclovías y autor de un compendio de mapas con ciclovías de distintas partes del mundo: Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y 191 capitales más, junto a otras 10 mil ciudades del mundo en un solo mapa. El ingeniero López reflexiona acerca del impacto que tiene este medio de transporte urbano en las ciudades y en las personas.

"La idea surgió de una necesidad personal. Cuando uno viaja a algunas ciudades que no conoce, busca dónde alojarse y como ciclista, en mi caso, busco algún lugar que pueda recorrer en bicicleta. Pero no siempre las condiciones son ciclistas. Entonces quería armar un mapa que contuviera todas las ciclovías, porque el problema, cuando uno va a un lugar es conseguir un mapa. A veces el mapa existe, y es solo de un municipio. Pero el del municipio de al lado no, es otro o no hay. Esa discontinuidad de la información, o la discontinuidad misma de las ciclovías, hace falta cuando quiere viajar o recorrer un lugar que desconoce. Y por eso era esta idea de juntar todo en un mapa", explica Ariel.

Escucha la entrevista completa a continuación

Twitter : https://twitter.com/arieIIopez

Planos de ciclovias : https://ariellopez.carto.com/builder/6a9e03fe-b515-42e5-8a16-66856bdbd019/embed