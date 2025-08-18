Ocho años de prisión por muerte en Acceso Sur

Incendio en Villa Mercedes: buscan responsables
Este lunes 18 de agosto, en el Juzgado Penal Colegiado N°1 del Polo Judicial Penal, se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Néstor Javier Nievas, ocurrido el pasado 7 de julio de 2024 en el Acceso Sur de Ciudad de Mendoza.
La audiencia, presidida por el juez Juan Manuel Pina González, se llevó a cabo bajo la modalidad de juicio abreviado. En el acuerdo entre las partes, la defensa del imputado, Franco David Guevara, aceptó los cargos de homicidio simple con dolo eventual y quebrantamiento de una inhabilitación judicial impuesta.
Ocho años de prisión para Franco Guevara por la muerte de Néstor Nievas
Según quedó acreditado en la investigación, Guevara embistió a Nievas a las 6:20 de la mañana mientras conducía en estado de ebriedad. Al momento del hecho, además, pesaba sobre él una inhabilitación emitida por un juez contravencional de Fray Luis Beltrán, ya que registraba antecedentes por manejar bajo los efectos del alcohol en otras oportunidades.
El fatal siniestro vial provocó la muerte inmediata de la víctima. Desde el día del hecho, Guevara permaneció en prisión preventiva hasta la realización del juicio.
La sentencia quedó firme este lunes: ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir vehículos a motor.
La condena fue solicitada por la Unidad Fiscal de Tránsito, integrada por los fiscales Darío Tagua y Fernando Giunta, y ratificada por el magistrado.
