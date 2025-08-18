Caso Adriana: "La vida de los jubilados no puede esperar"

El Partido de los Jubilados manifiesta su profunda preocupación e indignación por el caso de Adriana, jubilada mendocina de 67 años, paciente oncológica con metástasis ósea, que desde junio no recibe de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) uno de los medicamentos vitales para su tratamiento.

Pese a ser afiliada durante casi 40 años, OSEP le ha negado la entrega de la medicación inyectable fulvestrant, cuyo costo particular ronda los 6 millones de pesos, dejándola sin posibilidades de acceder por sus propios medios. Esta interrupción pone en riesgo inmediato su vida y constituye un abandono de persona que debe ser investigado penalmente.



Desde el Partido de los Jubilados exigimos:

1. A OSEP: la entrega inmediata de la medicación a Adriana y a cualquier afiliado que atraviese situaciones similares.

2. A la Justicia: la apertura de una investigación para determinar responsabilidades.

3. Al PAMI: el restablecimiento urgente y pleno de la entrega gratuita de medicamentos esenciales, tal como lo indica la justicia, para todos los jubilados y pensionados del país.

Asimismo, proponemos la creación de un Protocolo de Emergencia Sanitaria para Jubilados, que obligue a toda obra social o entidad estatal a entregar en un plazo máximo de 48 horas la medicación vital para enfermedades oncológicas o crónicas.

"Los jubilados no son descartables. Cada día sin medicación es una condena. La vida y la dignidad de nuestros mayores deben ser una prioridad absoluta", expresó Isabel Grosso, presidenta del Partido de los Jubilados.