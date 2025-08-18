Caso Adriana: "La vida de los jubilados no puede esperar"

El proyecto minero San Jorge, ¿cumple con la ley 7722?
Por Eduardo Sosa Ex presidente Oikos Red Ambiental
Por el caso de una enferma oncológica de 67 años, desde el Partido de los Jubilados exigen que PAMI entregue medicación y restablezca las prestaciones gratuitas.Opinión18/08/2025Redacción CuyoNoticias
El Partido de los Jubilados manifiesta su profunda preocupación e indignación por el caso de Adriana, jubilada mendocina de 67 años, paciente oncológica con metástasis ósea, que desde junio no recibe de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) uno de los medicamentos vitales para su tratamiento.
Pese a ser afiliada durante casi 40 años, OSEP le ha negado la entrega de la medicación inyectable fulvestrant, cuyo costo particular ronda los 6 millones de pesos, dejándola sin posibilidades de acceder por sus propios medios. Esta interrupción pone en riesgo inmediato su vida y constituye un abandono de persona que debe ser investigado penalmente.
Desde el Partido de los Jubilados exigimos:
1. A OSEP: la entrega inmediata de la medicación a Adriana y a cualquier afiliado que atraviese situaciones similares.
2. A la Justicia: la apertura de una investigación para determinar responsabilidades.
3. Al PAMI: el restablecimiento urgente y pleno de la entrega gratuita de medicamentos esenciales, tal como lo indica la justicia, para todos los jubilados y pensionados del país.
Asimismo, proponemos la creación de un Protocolo de Emergencia Sanitaria para Jubilados, que obligue a toda obra social o entidad estatal a entregar en un plazo máximo de 48 horas la medicación vital para enfermedades oncológicas o crónicas.
"Los jubilados no son descartables. Cada día sin medicación es una condena. La vida y la dignidad de nuestros mayores deben ser una prioridad absoluta", expresó Isabel Grosso, presidenta del Partido de los Jubilados.
Durante la audiencia, el juez Rodrigo Sebastián Martearena reiteró la prohibición de tomar fotografías o realizar capturas de pantalla citando la Acordada 342/20 de la Corte Suprema de Justicia provincial
Engloba 8 casos registrados como Discurso estigmatizante
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia el violento ataque en las instalaciones del canal Todo Noticias en el barrio de Constitución, Buenos Aires,
El periodismo es hoy más necesario que nunca para garantizar un debate público basado en hechos”
Las provincias podrían mejorar hasta 52 puntos porcentuales los aprendizajes en Lengua y Matemática si utilizaran mejor la inversión en educación.
FOPEA reclama al Gobierno nacional que revea la resolución por la que estableció nuevos requisitos para la acreditación de periodistas y de medios en Casa Rosada
Según los resultados de las pruebas Aprender Alfabetización 2024, de los alumnos de 3er grado el 11,6% recién se está iniciando en la lectura de textos simples.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Agricultura e INSEMI fiscalizan 1.006 hectáreas de cebolla, zanahoria y bunching en 304 puntos del Valle de Tulum para garantizar calidad y trazabilidad.
Luis Marsicano será juzgado por la muerte de Miriam Jiménez tras cirugía de apendicitis. Fiscalía pide 3 años de prisión y 7 de inhabilitación.
Aunque Mendoza supera la media nacional en lactantes, la cobertura de vacunas a los 5 y 11 años muestra caída. Especialistas instan a completar esquemas.