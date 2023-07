Maipú se recuperó ante Tristán Suárez y es único escolta

El resultado puede ser mentiroso, apenas un gol de diferencia, pero lo cierto es que Maipú hizo la diferencia en el primer tiempo, con tres goles de ventaja se fue al descanso, no se "relajó", pero es entendible que haya regulado, Tristán Suárez marcó un gol promediando el segundo tiempo, y el último fue cuando el árbitro ya se disponía a pitar el final.

Se recuperó de la derrota ante Chacarita, sigue a un punto de Independiente dispuesto a dar pelea, en la próxima fecha visitará a Atlanta.

Juan Suraci "un amigo de la casa" en Dos de Punta así lo analiza: "Maipú - Vendió cara la derrota. Jugó un partidazo. No mereció perder. Hermoso partido. Maipú es el Rey de la paciencia. Busca, busca y si no encuentra vuelve a empezar. Hablando de Rey, Sambueza tuvo una exquisita tarde al igual que Luciano Herrera (el mejor de la cancha). ¿Qué hubiera pasado si Santiago González definía bien la del comienzo? nunca lo sabremos.

Siempre va al frente, esta vez no estuvo fino para definir. No obstante está de pie, además de fútbol tiene coraje. Una combinación idea para seguir en la pelea por el ascenso. Tiene plantel, tiene equipo, tiene juego. La esperanza está intacta."

Sintesis:

Deportivo Maipú: 3

Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Felipe Coronel, Imanol González y Guillermo Ferracuti; Marcelo Eggel, Fausto Montero, Rubens Sambueza y Luciano Herrera; Santiago González y Álvaro Veliez. DT: Luis García./ Cambios: Santiago González x Almirón, Matías Viguet x Klusener, Marcelo Larrondo x Ferracuti, Rodrigo Ramirez x Eggel, Luciano Paredes x Montero.

Tristán Suárez: 2

Sebastián Giovini; Iván Gorosito, Leandro Martínez Montagnoli, Germán Pared, Nicolás Pantaleone y Thomas Ortega; Rodrigo Vélez, Braian Miranda y Ángel Almada; Maximiliano Brambillo y Santiago Rodriguez. DT: Gabriel Di Noia./ Cambios: Joaquín Mendive x Giovini, Leonardo Villalba x Almada, Tomás Pérez Serra x Pared, Gianluca Banuera x Rodriguez, Leonel Canzoniero x Brambillo.

Goles: PT: 15: Montero (DM); 31: Montero (DM), 37: Imanol Gonzalez (DM)/ ST: 20: Miranda (TS), 50: Martinez Montagnoli (TS)

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.