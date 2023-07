Consejos para elegir la mejor alarma en los comercios

A partir de estas cifras, la compañía comparte una guía práctica para conocer el funcionamiento, colocación y correcta utilización de alarmas para elegir un sistema de seguridad

Las alarmas de seguridad son aliadas estratégicas para proteger materiales de trabajo, comercios, empresas u hogares. En consecuencia, Verisure presentó los resultados de su primer índice de seguridad que va desde enero a abril de 2023. El resultado indica que, proporcionalmente, estos espacios tuvieron casi tres veces más incidentes reales que los domicilios particulares, y que el día de la semana en que se registra mayor cantidad de éstos en negocios varía de acuerdo al rubro:



● En bares, pubs y restaurantes, son los días sábados.

● En talleres, los jueves y sábados.

● En oficinas y empresas, los lunes y miércoles.

● En tiendas con servicio al público, los domingos y viernes.



A partir de este análisis, la compañía comparte una guía práctica creada por expertos en seguridad para elegir un sistema de protección:



A. Su utilidad: En primera instancia, debe definirse qué utilidad se le dará al sistema de protección. Existen sistemas que se encargan de la grabación y otros que cuentan con conexión remota para monitorear desde la computadora o el celular, tal como sucede con el botón SOS. Es fundamental definir previamente qué función cumpliría el sistema de seguridad y cómo ayudaría al trabajo diario.

B. La altura: Se recomienda que su altura no exceda los dos metros y medio a la hora de instalar el dispositivo necesario, así tendrá un amplio campo visual del ambiente a monitorear. De igual manera, esto dependerá del producto elegido.

C. La ubicación: Es primordial proteger los puntos de acceso al comercio. Para esto es necesario identificarlos, por lo cual, será clave brindar información completa y correspondiente al equipo de instalación para que pueda recomendar y combinar los dispositivos de la manera más estratégica posible.

D. La iluminación: Para conseguir imágenes claras y nítidas es necesario que la cámara no reciba luz directa, de lo contrario, al momento de tomar la fotografía predominará el destello de luz. Sí puede colocarse en ambientes oscuros porque cuentan con la opción de flash o visión nocturna.

E. La visibilidad: Se aconseja priorizar la protección de los hogares y comercios con dispositivos in situ, esto evitará el robo ante un ingreso desconocido. Para ello, la opción a contemplar se trata de ZeroVision. Es un dispositivo que impide estas situaciones a través de la emisión de un humo denso que colma el lugar e impide la visibilidad del ladrón en cuestión de segundos y en simultáneo se activan los protocolos de seguridad.

Actualmente, las alarmas de seguridad tienen un enorme potencial, pueden acompañar y monitorear todo el recorrido; proteger a los seres queridos aun cuando estén en sus hogares; es posible controlar el ingreso y egreso de las personas; cuidar los objetos de valor tanto en negocios como en los domicilios, entre otras necesidades que aquejan por las zonas inseguras.