El 5 de agosto de 2025, la intendenta de la localidad de San Jerónimo (Provincia de San Luis), Norma Graciela Velázquez, envió una carta documento al periodista Pablo Oro exigiéndole que se retractara en un plazo de 48 horas por la difusión en TikTok de un documento oficial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, vinculado al uso de surtidores de agua termal en la localidad.

En la intimación, la funcionaria sostuvo que la publicación “lesiona su buen nombre y honor y violenta la intimidad”.

Oro contestó al día siguiente, el 6 de agosto, mediante carta documento en la que rechazó la acusación por “improcedente, ilegal e inconstitucional”, y defendió su labor señalando que solo reprodujo una resolución oficial de un organismo de control provincial.

Sin diálogo con la intendenta

El Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea intentó comunicarse con Velázquez de manera directa: primero a través de una llamada telefónica, que fue interrumpida cuando se mencionó el nombre del periodista, y luego mediante intermediarios, sin obtener respuesta.

FOPEA alerta sobre ataque a la prensa

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación y calificó el accionar como “carente de razonabilidad”, al considerar que configura un ataque a la labor periodística. Además, recordó que la misma información fue publicada por otros medios y periodistas sin que existieran cuestionamientos.

La organización integrada por periodístas reiteró que el uso de instancias judiciales o mecanismos intimidatorios contra periodistas constituye una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía.





