Este viernes 22, música disco con The Celebration Band
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.Sociedad19/08/2025Periodistas CuyoNoticias
El 5 de agosto de 2025, la intendenta de la localidad de San Jerónimo (Provincia de San Luis), Norma Graciela Velázquez, envió una carta documento al periodista Pablo Oro exigiéndole que se retractara en un plazo de 48 horas por la difusión en TikTok de un documento oficial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, vinculado al uso de surtidores de agua termal en la localidad.
En la intimación, la funcionaria sostuvo que la publicación “lesiona su buen nombre y honor y violenta la intimidad”.
Oro contestó al día siguiente, el 6 de agosto, mediante carta documento en la que rechazó la acusación por “improcedente, ilegal e inconstitucional”, y defendió su labor señalando que solo reprodujo una resolución oficial de un organismo de control provincial.
Sin diálogo con la intendenta
El Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea intentó comunicarse con Velázquez de manera directa: primero a través de una llamada telefónica, que fue interrumpida cuando se mencionó el nombre del periodista, y luego mediante intermediarios, sin obtener respuesta.
FOPEA alerta sobre ataque a la prensa
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación y calificó el accionar como “carente de razonabilidad”, al considerar que configura un ataque a la labor periodística. Además, recordó que la misma información fue publicada por otros medios y periodistas sin que existieran cuestionamientos.
La organización integrada por periodístas reiteró que el uso de instancias judiciales o mecanismos intimidatorios contra periodistas constituye una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía.
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
Dos mujeres que habían hecho cumbre y se desorientaron, fueron localizadas en buen estado, luego de diez horas de trabajo en condiciones climáticas adversas en el cerro San Bernardo.
Organizaciones mendocinas convocaron a una movilización bajo el lema “No veten la discapacidad” tras el veto presidencial a la ley de emergencia.
En el 150° aniversario de la llegada de los salesianos a la Argentina, Por los Jóvenes - Don Bosco destaca una propuesta que une educación, calidad y compromiso social.
El Foro de Periodismo Argentino cuestiona la intimación del empresario Gustavo Monti al diario por publicar información sobre una obra pública en San Juan.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
La solicitud se extiende por El Pachón y Agua Rica, ambas inversiones de la empresa minera en Argentina donde es propietaria en un 100%.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
En tiempos donde el cuidado del planeta dejó de ser una opción para convertirse en urgencia, Sheraton Mendoza Hotel se posiciona como un referente en la implementación de prácticas responsables y sostenibles.