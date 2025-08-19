Paso Cristo Redentor Cerrado

San Jerónimo: intendenta intima a periodista Oro

La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.

Sociedad19/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

San-Jeronimo.1El 5 de agosto de 2025, la intendenta de la localidad de San Jerónimo (Provincia de San Luis), Norma Graciela Velázquez, envió una carta documento al periodista Pablo Oro exigiéndole que se retractara en un plazo de 48 horas por la difusión en TikTok de un documento oficial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, vinculado al uso de surtidores de agua termal en la localidad.

En la intimación, la funcionaria sostuvo que la publicación “lesiona su buen nombre y honor y violenta la intimidad”.

Oro contestó al día siguiente, el 6 de agosto, mediante carta documento en la que rechazó la acusación por “improcedente, ilegal e inconstitucional”, y defendió su labor señalando que solo reprodujo una resolución oficial de un organismo de control provincial.

Sin diálogo con la intendenta
El Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea intentó comunicarse con Velázquez de manera directa: primero a través de una llamada telefónica, que fue interrumpida cuando se mencionó el nombre del periodista, y luego mediante intermediarios, sin obtener respuesta.

FOPEA alerta sobre ataque a la prensa
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación y calificó el accionar como “carente de razonabilidad”, al considerar que configura un ataque a la labor periodística. Además, recordó que la misma información fue publicada por otros medios y periodistas sin que existieran cuestionamientos.

La organización integrada por periodístas reiteró que el uso de instancias judiciales o mecanismos intimidatorios contra periodistas constituye una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía.

 

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
1000531414

Comenzó el Operativo PISA de evaluación en San Luis

Redacción CuyoNoticias
Sociedad19/08/2025

Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email