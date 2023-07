Últimos días de preventa de la Wine Expo, edición 10 años

Falta poco para la Wine Expo 2023, la feria referencial del vino argentino que cumple 10 años de trayectoria. Los asistentes pueden acceder a los últimos días de preventa de entradas, hasta el 15 de julio.

El encuentro es ideal para conocer la amplitud de terruños, la calidad y variedades de vinos que tiene el país. Y, en el mismo espacio, por la mañama, participar de un wine trade para cerrar acuerdos comerciales. La cita es el próximo 10 y 11 de agosto, en el Hotel Cóndor de los Andes, ubicado en Guaymallén, frente al Mendoza Plaza Shopping.

Esta edición especial sumó como asesor enológico al reconocido sommelier mendocino Rodrigo Kohn. “Después de 3 años en los que la pandemia frenó actividades, es muy satisfactorio sumarme a uno de los eventos más convocantes del vino. Un evento donde hay espacios para que consumidores interactúen de una manera directa con los hacedores. Volvemos con todas las energías y con una propuesta renovada”, destacó el profesional.

Entradas

La preventa de entradas es hasta el sábado 15 de Julio a un precio de $9.000 por persona, lo que habilita el ingreso y degustación de vinos de más de 80 bodegas.

A partir del 16 de Julio, la entrada tiene un costo de $12.000. Los tickets, que serán enviados con un sistema de QR, pueden adquirirse en Evenbrite.com.ar.

La Wine Expo Edición 10° años, cuenta con el auspicio destacado de Territorio Yacopini, Radio Nihuil, Diario Uno, Mendoza Shopping, Volf Mendoza, Feel Move, y Bon aqua. Acompañan, también, Banco Macro, Cinzano, Guarda 14, Agencia publicitaria Ruta, New Wine, Smart Congresses by Silvana Biagiotti, La Cuyana, Carnes & Co, Velvet, Alfredo Diez y Expo Andina.

Bodegas

El sommelier Rodrigo Kohn, estuvo encargado junto a Federico Kunz y la gerencia del hotel Cóndor de los Andes, en el proceso de selección de los vinos. Ya han confirmado su presencia más de 80 bodegas, de todas las regiones vitivinícolas argentinas.

El objetivo de la 10° edición, según define Kohn, ha sido: “mostrar la diversidad de estilos, regiones y variedades no tradicionales. Wine Expo es una feria que albergara vinos de bodegas tradicionales, con mucha historia y reconocimiento internacional; como también, proyectos emergentes de pequeñas producciones que están dando que hablar en el mundo”.

El visitante que participe de la exposición podrá explorar en un universo de más de 80 bodegas. Y, tendrá la novedad, de descubrir destilados y otras bebidas, además de la excelente gastronomía a cargo de Hotel.

El éxito de las anteriores ediciones de Wine Expo, se ha visto reflejado en la gran cantidad de visitantes y expositores. “El éxito responde a la decisión de los organizadores de la expo de reunir a todo un sector comercial con poder de decisión de compra, desde hoteles, restaurantes, vinotecas, caterings, posadas, profesionales del sector, entre otros”, apunta Kohn.

Y destaca que la Wine Expo se convirtió en la feria elegida por los consumidores, sobre todo jóvenes que se acercan al mundo del vino. “Es una oportunidad única para los estudiantes de facultades, universidades e institutos a fines como (sommeliers, gastronomía, enología, ingeniería agronómica, hotelería, turismo)”, sostiene el sommelier.

El encuentro se dividirá en dos jornadas, donde se llevarán a cabo reuniones de negocios, master classes, seminarios, tendencias, nuevas tecnologías y métodos de comunicación. Por otro lado, Kohn advierte que es un evento que siempre tuvo “el interés de generar una gran comunión con el sector de la prensa especializada, para amplificar de una manera muy profesional lo que se está sucediendo en el sector”.

La feria ha sido declarada de Interés Turístico por el Gobierno de Mendoza, por ser un evento estratégico en la promoción de la provincia.