Las soluciones digitales podrían reducir los costos en salud

La pandemia funcionó como un acelerador de nuevas tecnologías y su aplicación en ámbitos en las que no se había pensado antes. Esto ocurrió en el sistema de salud, en el que se implementaron soluciones de telemedicina en enfermedades crónicas, turnos médicos virtuales, recetas digitales, entre otros. Sin embargo, la sanidad digital no cumplió con las expectativas, ¿por qué?

Según el informe “Digital Solutions Reduce Waste in the Health Care System” de Boston Consulting Group (BCG), la clave no está solo en abordar puntos aislados del recorrido del paciente, sino en generar un entorno sanitario híbrido que permita a los pacientes navegar fácilmente entre instancias virtuales y presenciales complementarias. De esta forma, las organizaciones de salud pueden reducir significativamente tres fuentes de ineficiencia: la falta de prestación de una atención óptima, la falta de coordinación en la atención y el sobrediagnóstico.

El reporte afirma que entre el 20% y el 40% del gasto sanitario se considera ineficiente, mientras que los casos de atención híbrida demostraron que pueden reducir los costos en un 35% y la mortalidad en un 20%. Además, este enfoque es funcional con independencia de la madurez del sistema de salud y si las instituciones son públicas o privadas.

Casos de éxito de soluciones digitales

Tomando como ejemplo algunos casos piloto aplicados al diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades, es posible apreciar cómo las soluciones digitales y un modelo híbrido permiten eficientizar los sistemas y agilizar los procesos. Este es el caso de una prueba realizada en Estocolmo, Suecia, donde se empleó una plataforma de dermatoscopia digital que permitía a los especialistas detectar melanomas a distancia. El resultado fue la reducción del número de extirpaciones de biopsia en atención primaria de entre 15 y 30 a solo 6; con la reducción de consultas presenciales, las instituciones se ahorraron un 35% en los costos de diagnóstico de este tipo de cáncer.

Asimismo, se pueden utilizar herramientas basadas en IA manejadas por los pacientes para enviar recordatorios de revisiones cutáneas, habilitando el autoexamen. Si detecta algo sospechoso, el paciente puede enviar imágenes a un profesional para su seguimiento. Estas herramientas aumentan el acceso de los pacientes a los servicios de detección precoz del melanoma sin sobrecargar el sistema ni contribuir al sobrediagnóstico. A su vez, pueden ayudar a los médicos en la toma de decisiones y reducir errores, con un costo inferior a los métodos tradicionales, así como consultar a especialistas a distancia sin procedimientos innecesarios.

Las claves para la implementación en el sistema de salud

· Construir el ecosistema: será necesario una inversión inicial significativa para crear una plataforma que conecte a proveedores, pagadores y empresas digitales. Los prestadores deberán analizar las lagunas existentes y priorizar los itinerarios de los pacientes que ofrezcan los mejores resultados en la combinación de la atención digital y presencial.

· Facilitar el uso de las soluciones digitales: para maximizar la adopción de soluciones digitales, la tecnología debe ser fácil de usar. Los pacientes deben estar en el centro del proceso de diseño, ya que las soluciones digitales se orientan a un amplio espectro de usuarios de diferentes grupos de edad con distintas afinidades digitales.

· Mejorar la infraestructura de datos y la interoperabilidad: los profesionales sanitarios y los pacientes deben tener acceso inmediato y automatizado a los historiales médicos electrónicos sin importar su ubicación, con el consentimiento del paciente y de acuerdo con la normativa sobre privacidad. Los sistemas interoperables pueden mejorar la calidad del tratamiento, agilizar la atención y reducir los costos.

Cuando las soluciones digitales se integran en itinerarios híbridos e integrales, los beneficios para el sistema sanitario -y para el paciente- se amplifican. Adoptando este enfoque, las organizaciones sanitarias pueden reducir considerablemente el gasto y mejorar los resultados.

Los líderes de salud deberán preguntarse ¿cuáles son las principales áreas de gasto ineficiente en la organización? ¿Cómo pueden ayudar las soluciones híbridas a reducirlo? Y, ¿cómo puede la organización implantar vías híbridas para lograr un impacto a corto plazo y financiar el viaje?