Votó Parisi: "La nuestra fue una campaña de propuestas y escuchar a los mendocinos"

El canadidato Omar Parisi fue a votar acompañado por el Legislador Nacional Adolfo Bermejo y su mujer y legisladora provincial Marisa Garnica.



En diálogo con la prensa hizo hincapié en el camino recorrido en campaña y se mostró optimista ante la posibilidad de que lo mendocinos puedan poner en valor lo hecho durante la campaña. "Esperamos que los mendocinos elijan al mejor, al más honesto, al que tiene proyectos y para eso hemos trabajado todos los días desde hace 120 días".

Luego comentó que el trabajo para dar a conocer a la fórmula fue intenso ya que arrancaron de abajo, pero hoy espera que los mendocinos puedan "acompañar, esperamos tener un buen resultado electoral, que voten sin tener prejuicios y que llenen las urnas de esperanza, de proyectos y de sus sueños. Y hoy es la oportunidad".

Consultado respecto de las denuncias de encuestadores y bocas de urna que se hacen en los alrededores de las escuelas, Parisi afirmó que "nosotros no hacemos nada que no permita la ley, cuando digo nada, es nada. No hay boca de urna, no hay encuestadores, no hacemos trampa, no hacemos las cosas que hacen otros". afirmó.