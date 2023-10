Gin argentino logró el máximo galardón en concurso mundial

El gin elaborado por la destilería mendocina Casa Tapaus, fue galardonado esta vez en Estados Unidos. Gin Terrier Old Tom, ya había sido reconocido como el mejor exponente de Argentina en el World Gin Awards 2021, y recibió este año 100 puntos en el concurso internacional de vinos y licores Vinus 2023. Pero agrega otra distinción al obtener el máximo galardón en la competencia internacional Great American Internacional 2023 en EEUU.



La destilería mendocina que pertene a Familia Millán, presentó hace dos años su Gin Terrier Old Tom, el cual resultó reconocido como el mejor exponente de Argentina en varios concursos pero que redobla su apuesta al ser considerado el mejor en Great American IWC 2023, la competencia estadounidense de vinos y licores que se realiza en Nueva York, con un estricto jurado compuesto por expertos mundiales, importadores y periodistas especializados de todo el mundo.

“Es un orgullo, ganar estos premios. Es un reconocimiento al amor y dedicación que ponemos a diario en Tapaus. Son pocas las marcas que utilizan botánicos naturales y también es un reconocimiento a eso, a lo auténtico que son nuestros productos y refuerzan nuestro compromiso con la calidad” manifestó Mónica Rodríguez, maestra destiladora y responsable de Casa Tapaus.



Gin Terrier Old Tom es un integrante de Terrier Gin, la línea insignia de Casa Tapaus, que se completa con otras cuatro variedades de gin: Citric, Pink, Spicy y Wild. Como todos los productos de la destilería, se trata de espirituosas elaboradas con ingredientes naturales, sin conservantes ni aditivos.



“Obtenido de la destilación de una maceración alcohólica de bayas de enebro, cáscaras de limón, pimienta de Jamaica, cardamomo y lavanda. Este ejemplar es un viaje sensorial a la historia de la elaboración del gin, donde este estilo se caracterizaba por tener más dulzor que un London Dry Gin. Por sabor, aroma, cuerpo y personalidad, Gin Terrier Old Tom es elegido por expertos de Argentina y el mundo” agregó la maestra destiladora.

Sobre el concurso Great American IWC

Great American IWC 2023 es un concurso internacional de gran prestigio que reúne e los más exclusivos jueces del mundo para su selección y otorga importantes puntos para el WRW&S 2023, además de fundamenta su creación en giving back, el fomento de dar por una causa justa. La misma trabaja con Raise A Glass Foundation, una organización sin fines de lucro creada para ayudar a salvar y mejorar las vidas de adultos y niños en todo el mundo. Su misión es recolectar y donar a las organizaciones benéficas merecedoras de un activo valioso como botellas de vino, cerveza y licores galardonados que utilizan en sus galas de recaudación de fondos, cenas y subastas.

Raise A Glass Foundation eligió en esta edición a InterVol, una organización sin fines de lucro con sede en Rochester, como beneficiaria del Concurso de vinos de este año. La misión de InterVol es simple: recuperar suministros médicos viables no utilizados de los hospitales y distribuirlos a quienes más los necesitan.

Notas de cata de Gin Terrier Old Tom

Es incoloro y cristalino y en la preparación de un cóctel o al enfriarlo se lo puede observar de un color blanco, gracias a los aceites de enebro que posee. En nariz es fresco y auténtico, se percibe con cierta intensidad la frescura y franqueza del enebro, seguida del especiado cardamomo que le da un leve fondo alimonado, y las notas a pino y lavanda también bien marcadas.

Al finalizar, en boca posee una entrada dulce y sedosa que se mantiene por varios segundos. Ideal para beberlo con dos medidas, con agua tónica en copones con hielo y decorarlo con una fina rodaja de pepino fresco. Precio sugerido: $10.200.

Los premiados de Casa Tapaus

Además de otorgar la doble medalla de oro al Gin Terrier Old Tom, el jurado de Vinus 2023 distinguió a otros productos de Casa Tapaus. Tal es el caso del Vermut Rosso La Unión Federal, que también se hizo acreedor del doble oro. Este vermut de Familia Millán, que recibió 99 puntos de parte del jurado del certamen, es un mix equilibrado entre vino y ajenjo, elaborado con una gran cantidad de botánicos que generan una delicada combinación entre lo dulce y lo amargo.



También fueron premiados con doble medalla dorada el Licor Fino con Dulce de Leche Clever (98 puntos), Vermut Bianco La Unión Federal (97 puntos) y Gin Terrier Spicy (95 puntos). En tanto, el resto de los integrantes de la línea Gin Terrier (Citric, Pink y Wild) recibieron una medalla de oro cada uno y calificaciones por encima de los 90 puntos.



Estos reconocimientos no hacen más que reafirmar el compromiso de Casa Tapaus con la calidad y la innovación asumido desde sus inicios, en 2017, cuando Familia Millán puso en marcha este emprendimiento en Pedriel, Luján de Cuyo (Mendoza), tras recuperar y dotar de tecnología y personal altamente calificado a una antigua destilería de la zona.



De este modo, Familia Millán continúa cosechando premios y reconocimientos a productos y servicios de sus distintas unidades de negocios: Olivícola Laur fue nominada en 2022 y 2023 como la mejor olivícola del mundo según el AOVE Ranking Mundial; Abrasado Restaurante de Bodega Los Toneles fue elegido como Best of Wine Tourism 2022 por las Great Wine Capitals, y La Casona Art & Coffee obtuvo medalla de oro en la categoría “Excelencia en arte y cultura”.