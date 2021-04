AMProS rechazó la propuesta del Gobierno y propone un acuerdo ajustado por el IPC

El gobierno de Mendoza a través de la Comisión Negociadora, finalmente llamó a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, y propuso otorgar carácter remunerativo al 50% de la cuota no remunerativa y no bonificable correspondiente a noviembre y otorgar el 100% de la cuota no remunerativa y no bonificable correspondiente a diciembre, a lo cual de plano la entidad gremial rechazó el ofrecimiento.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, dijo: “Es inaceptable la depreciación del salario que expresa esta iniciativa. Hemos presentado una propuesta no sólo superadora, sino racional, que se irá fijando con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en cuanto al blanqueo salarial de los 4.000 pesos".

La mecánica para el blanqueo de las sumas fijas propuesta por la entidad que nuclea los profesionales de la salud consiste en aplicar mes tras mes los IPC acumulados desde enero al mes anterior al que se liquide dicho blanqueo.

En tanto que respecto al aumento salarial, "hemos solicitado que en cada incremento se reconozca el acumulado del INDEC”, agregó Del Pópolo.

En el caso de los ajustes de los porcentuales de la asignación de la clase en cada una de las tres etapas acordadas en paritarias diciembre 2020 (ajustados según IPC-INDEC), como el convenio fue firmado en diciembre de 2020, los porcentuales a aplicar durante las tres etapas convenidas hacen que el valor absoluto de los montos de incremento se vean perjudicados por el efecto inflacionario.

“No aceptaremos nada que no impacte en la asignación de clase y/o básico y que afecte al poder adquisitivo del salario. Tal como lo expresamos en el acta, la propuesta es global, integral, paulatina equitativa y progresiva de las clases en el escalafón, y que permita el blanqueo al básico del monto no remunerativo ni bonificable”, añadió Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS

En la reunión no hubo fijación de fecha para una nueva audiencia.