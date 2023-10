Eco de los Andes recibió certificación internacional por su planta de Tunuyán

Orgullo argentino: la planta de Eco de los Andes recibió la máxima distinción de la Alliance for Water Stewardship por el uso sostenible y responsable del agua.

Se convierte así en la primera empresa en el sector de bebidas en el país en obtener esta certificación, la primera planta en Mendoza y la primera compañía en Argentina en obtener el ranking platino.



Eco de los Andes, desde su planta ubicada en Tunuyán (Mendoza), impulsa el cuidado del recurso hídrico en sus procesos productivos mientras busca hacer sinergia con otros actores dispuestos a participar en proyectos e iniciativas conjuntas y trabaja con la comunidad en la concientización del cuidado del agua. La planta obtuvo el ranking platino tras cumplir con los exigentes estándares que determina la organización global Alliance for Water

Stewardship (AWS).



AWS es una alianza global de empresas del sector privado, el sector público y ONGs; trabajando juntos para proteger los recursos hídricos compartidos. A través de la certificación según el estándar AWS, se reconocen los esfuerzos de las empresas que trabajan de manera colaborativa y transparente en la gestión sostenible del agua, no solo puertas adentro de la fábrica sino también en el cuidado y preservación de la cuenca donde operan.

“Para Eco de los Andes, alcanzar la certificación de la Alliance for Water Stewardship, con la máxima distinción, representa el reconocimiento al equipo por los 30 años de gestión y uso eficiente del agua en la planta, por el cuidado del acuífero y por el firme y sentido compromiso con la comunidad de Tunuyán.” señaló Pablo Abadía, Gerente General en Eco de los Andes.



Desde el inicio de las operaciones, la planta se ocupó de llevar a cabo diversas estrategias para la gestión responsable del agua, embarcándose en un trayecto hacia la regeneración en pos de ayudar a proteger, renovar y restaurar el medio ambiente y aumentar el bienestar de las comunidades.



Con la presencia del Superintendente General de Irrigación de la provincia de Mendoza, Sergio Marinelli, y los actores más relevantes de la cuenca del Rio Tunuyán Superior se realizó en la planta el descubrimiento de la placa conmemorativa.

“El estándar AWS, reconoce y premia el buen desempeño en la gestión y uso del agua ofreciendo un marco a nivel creíble y aplicable a nivel mundial. Es un orgullo reconocer a la planta en Tunuyán de Eco de los Andes con la máxima distinción. Aunado a ello, se destacan las relaciones estratégicas con el Departamento General de Irrigación de la Provincia para la protección del acuífero y con la municipalidad de Tunuyán para de manera coordinada mantener vigilancia y protección del área hidrológica protegida”, compartió Claudia Jaime Méndez, coordinadora regional de WSAS -empresa subsidiaria de AWS, en la entrega de la placa por la certificación nivel Platino a Eco de los Andes.



En ese mismo marco, Pablo Abadía agregó “En Eco de los Andes soñamos con un futuro en el que todos, además de cuidar y hacer uso eficiente de este recurso tan valioso, podamos lograr la regeneración del agua que consumimos. Es por eso que nos proponemos ser referentes en la gestión sostenible y la preservación del agua, generando de esta manera un impacto positivo en los acuíferos donde operamos. Nos honra formar parte de esta alianza global y nos llena de orgullo saber que vamos por el camino correcto y nos incentiva a renovar el compromiso con el cuidado de las personas, la comunidad y el planeta”.

La Alliance for Water Stewardship (AWS) es una red mundial de empresas, ONG y el sector público que trabajan juntos para proteger los recursos hídricos compartidos. La red está definida y guiada por la Norma Internacional de Gestión del Agua (Norma AWS (Norma AWS), que impulsa, reconoce y recompensa a las empresas que y recompensa a las empresas por su buena gestión del agua. Para más información.