Los espacios Favoritos entre huéspedes de Airbnb en Argentina

Más de 7 millones de espacios en todo el mundo se comparten en Airbnb. Cada espacio es único, y esta singularidad es lo que los distingue. Pero los huéspedes han dicho que, con tanta variedad, puede ser difícil saber lo que van a obtener. Esta es la razón por la que muchas personas prefieren los hoteles y es el principal obstáculo para hacer una reserva en Airbnb.

La mejor manera de encontrar un espacio fantástico para quedarse es saber qué espacios le gustan más a los huéspedes. Por eso Airbnb creó Favoritos entre huéspedes, una colección de los 2 millones de espacios más preferidos en Airbnb según las calificaciones, las reseñas y los datos de confiabilidad de más de 500 millones de viajes.

● Excelentes calificaciones y reseñas: Favoritos entre huéspedes tiene excelentes reseñas y una calificación promedio de más de 4,9 estrellas. Estos espacios también reciben calificaciones altas por la facilidad del check-in, la limpieza, la exactitud del anuncio, la comunicación con el Anfitrión, la ubicación y la relación calidad-precio.

● Fiabilidad excepcional: Favoritos entre huéspedes tienen un excelente historial de confiabilidad, con cancelaciones de Anfitriones y asuntos de servicio al cliente relacionados con la calidad de 1% en promedio.

● Fácil de descubrir en Airbnb: Favoritos entre huéspedes están disponibles en todo el mundo y son fáciles de encontrar en Airbnb. Sólo tienes que buscar la nueva insignia en los resultados de búsqueda y en la página del anuncio, o filtrar por Favoritos entre huéspedes.

Casi dos tercios de los Favoritos entre huéspedes provienen de Súperanfitriones que han sido reconocidos por su historial de hospitalidad excepcional. En Argentina, casi el 30% de los espacios son Favoritos entre huéspedes. Aquí puedes encontrar una lista de espacios que puedes reservar a través de Airbnb en tu próximo viaje:

● Amazing Style & Location to Enjoy BsAs Magic. Retiro, Buenos Aires.

Increíble departamento, en un edificio patrimonial de Buenos Aires, con 80 metros cuadrados, dos amplios dormitorios y capacidad para 5 pasajeros. Ideal para familias, parejas viajeras y grupos de amigos. Excelente ubicación, en pleno corazón turístico de la ciudad: a 500 metros del Ferry Buquebus, de Puerto Madero y de la Estación de Trenes Retiro.

● Warm cabin on the shores of the lake with hot tub. San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Cálida cabaña de estilo rústico a orillas del lago Nahuel Huapi con hidromasaje, hogar a leña y deck. Estudio creado para el relax y el romance con vistas a la salida del sol y la luna sobre el lago. Una kitchenette con todo lo necesario, incluyendo una cafetera de sabor dulce. También tiene piscina, ping-pong y stand up paddle.

● Vintage Wooden River Cottage. Ramallo, Buenos Aires.

Increíble casa de madera, super cómoda y con decoración vintage. Está rodeada de un fabuloso paisaje que incluye un hermoso espejo de agua y una vista única. Te esperan para que disfrutes de los mejores atardeceres con tu familia o amigos.

● Modern apartment 6 blocks from the civic center.San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Disfrute de Bariloche en este moderno departamento ubicado en el exclusivo Barrio de Belgrano a unas 6 cuadras del centro cívico de la ciudad. Rodeado de comercios, supermercados y rest-bars. Buena conexión con transporte público. El edificio es nuevo, seguro y accesible para sillas de ruedas.

● Oasis with private pool and terrace. Palermo, Buenos Aires.

Espectacular apartamento, amplio y luminoso con terraza privada, piscina y parrilla. Totalmente equipado y decorado para hacer la estadía lo más placentera posible. El alojamiento se encuentra en el último piso de un moderno edificio ubicado en Palermo Soho, una de las zonas más seguras y con gran atractivo gastronómico y cultural.