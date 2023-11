Modern Warfare 3: lanzan mejoras con DLSS para PC

El número de juegos NVIDIA DLSS sigue creciendo a medida que nos acercamos a la temporada navideña. La lista de superproducciones recientes compatibles con DLSS ya incluye Call of Duty: Modern Warfare III (a la venta desde el 10 de noviembre), Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty y Diablo IV. Y no hay que olvidar Counter-Strike 2 y Overwatch 2 con NVIDIA Reflex.

Buscando ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible, se ha implementado la tecnología NVIDIA DLSS 3. Esta tecnología permite mejorar el rendimiento mediante la IA, obteniendo así mayor tasa de FPS sin pérdida de calidad de imagen.

Ahora Remnant II: The Awakened King DLC y Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, se unen a la lista de juegos que multiplican el rendimiento con DLSS.

Entre los nuevos juegos DLSS se incluyen:

Call of Duty: Modern Warfare III, se lanza el 10 de noviembre con DLSS 3 y Reflex. En las GPU GeForce RTX de la serie 40, DLSS 3 acelera el rendimiento una media de 1,8 veces con los ajustes máximos de 4K utilizando el benchmark integrado.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, se lanza mañana con DLSS 2, que acelera el rendimiento hasta 2,2 veces a 4K con todos los ajustes al máximo.

Remnant II, lanza el DLC The Awakened King el 14 de noviembre. El juego es compatible con DLSS 3, DLSS 2 y Reflex.