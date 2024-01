Florencia Diaz Philippi, la Ironman sanjuanina

María Florencia Díaz Philippi, la triatleta sanjuanina radicada en Madrid desde 2018, luego de correr el Mundial de Triatlón de Larga Distancia Ironman en Kona, Hawái, en octubre pasado, decidió viajar a su San Juan para recargar pilas y reencontrarse con sus afectos.

La idea original era pasar unos días que, finalmente, fueron meses, pues se encontró muy cómoda para retomar sus entrenamientos, ya que encuentra en lugares como Zonda y Ullum, lugares ideales; a eso le sumó su intención de mejorar en natación, donde guiada por el profesor Martín González, logró mejorar sus marcas y hasta se animó a participar en un torneo en Ausonia.

A su pretemporada, le sumó días de estancia y trabajo duro en Barreal, donde encontró las condiciones ideales, por la altura.

En el primer fin de semana de enero (domingo 7), ya enfrentará su primer compromiso, corriendo el Ironman de Pucón, Chile, ciudad donde ya se encuentra y donde decidió debutar como profesional.

Desde la región de la Araucanía, Florencia cuenta: “Estoy bien, con los nervios previos. Una carrera que será dura, por circuito con lluvia y donde habrá mucho nivel. Será una experiencia de aprendizaje, seguro.

Es Ironman 70.3, con 1900 metros de nado, 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo. Respecto a mi debut como profesional, la prueba es igual, la categoría es más exigente en ritmos, principalmente; aquí lo das todo o te quedas fuera. Es mi debut, lo hago para aprender y para exigirme al máximo, siempre buscando mi mejor versión. Tengo claro mi lugar y el nivel superior de mis competidoras.

Lamentablemente no podré correr el Ironman de San Juan, como las ediciones anteriores, ya que tengo programadas carreras en Estados Unidos en abril y al pasar a profesional en Ironman solo puedo participar en carreras que tengan esta categoría y San Juan no lo tiene. Para mí es una pena porque siempre me sentí muy bien corriendo ante mi gente y recibiendo tanto cariño”.

Luego del triatlón de Pucón, a fines de marzo, viajará a Estados Unidos, donde, tras participar en algunas carreras, irá a competir a España y Alemania. A mitad de año decidirá cómo encarar el resto de la temporada y no descarta volver a la Argentina.

Si San Juan, servicio informativo