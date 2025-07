María Emilia Vargas a los Juegos Panamericanos Junior

María Emilia Vargas tiene 19 años y ya es una destacada triatleta de la Ciudad de Mendoza. El mes próximo será para ella muy importante. Es que representará a la Argentina en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollarán en Asunción, Paraguay. Es por eso que hoy la municipalidad le otorgó un subsidio en apoyo a su carrera deportiva.

El encuentro, en el que la recibió el intendente Ulpiano Suarez con mucho orgullo, fue este martes 15 de julio por la mañana en el Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en calle Sobremonte 402 de la Quinta Sección de la Ciudad.

La deportista, que es integrante del Club Mendoza de Regatas, tiene una trayectoria y un notable desempeño en el triatlón. Obtuvo importantes logros como el 1º puesto en el Triatlón de Antioquia (Colombia), Triatlón Vendimia 2024 2025 y Triatlón de Almafuerte. Además del 3º puesto en el Sudamericano de Encarnación, Paraguay.

Ahora, viajará a Paraguay porque entre el 9 y el 23 de agosto se disputarán los Panamericanos Junior y allí estará Emilia, como representante de nuestro país. “Para mí, representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos Junior es un orgullo enorme y una responsabilidad muy grande. Es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y también de muchas personas que me acompañaron en el camino. Me emociona saber que voy a competir llevando los colores de mi país; me motiva a seguir creciendo, no sólo como deportista, sino también como persona”, reflexionó Vargas.

Asimismo, la triatleta agregó que el subsidio otorgado por la Ciudad de Mendoza, departamento en el que radica, le viene muy bien y significa una gran ayuda. “Ser deportista implica muchos gastos que no siempre se ven: desde viajes, inscripciones, entrenamientos, equipamiento, hasta la alimentación y la recuperación. Todo eso lo vamos sosteniendo como podemos, así que cualquier ayuda suma un montón. Estoy muy agradecida de que se reconozca el esfuerzo que hay detrás de lo que hacemos, porque eso también nos impulsa a seguir apostando por este camino”, concluyó María Emilia.

Por su parte, el jefe comunal remarcó que “es un orgullo enorme para la Ciudad de Mendoza y para toda la Argentina que Emilia nos represente en los Juegos Panamericanos Junior. Estamos muy contentos de poder acompañar su carrera deportiva porque es muy importante que apoyemos a jóvenes como ella, que tanto esfuerzo y dedicación le pone a su crecimiento diario”, destacó Ulpiano