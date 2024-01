Maximiliano Navarrete bicampeón del Giro del Sol

Este domingo por la tarde se corrió la última etapa del Giro del Sol 2024, organizado por el club Fundación para el Progreso, fiscalizado por la Federación Ciclista Sanjuanina y auspiciado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El gobernador Marcelo Orrego estuvo en la premiación.

La 22° edición coronó como bicampeón al neuquino Maximiliano Navarrete (32), del equipo Gremios por el Deporte, quien pudo retener la corona conseguida hace un año atrás (2023). Este es su segundo título en el Giro y ahora secunda al máximo ganador, Nicolás Naranjo, el primero con tres ediciones (2018, 2019 y 2020).

El cuarto capítulo de esta competencia ciclística, una de las más importantes de San Juan y del calendario argentino, ofreció 131,5 kilómetros de espectáculo. El total de kilómetros del Giro fue de 409,5 KM.

En la jornada final los 90 ciclistas participantes recorrieron un total de seis departamentos: Chimbas, Capital, Rivadavia, Ullum, Zonda y Albardón.

La concentración fue en el Complejo Parque Norte, Chimbas. A las 15:50, El secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, bajó la bandera verde ante los ciclistas e indicó el inicio de la salida neutralizada. Al poco andar, precisamente en avenida Benavidez y calle Tucumán, a las 16 horas, el comisariato de la carrera indicó la salida real de carrera.

La caravana recorrió la avenida chimbera de principio a fin hasta su encuentro y unión con Ruta 60. Los ciclistas pasaron por El Pinar, Parque Faunístico y subieron el paredón del Dique de Ullúm. Bordearon el espejo de agua por ruta e ingresaron a Ullum. Siguieron hasta subir el Dique Punta Negra, lo descendieron y tomaron por calle Las Moras. Los protagonistas volvieron a pasar por el centro urbano de Ullum y nuevamente recorrieron el Dique de Ullum. Bajaron por Ruta 60 hasta nuevamente conectar con avenida Benavidez y siguieron hasta Ruta 40. En este momento giraron hacia el norte en búsqueda de Albardón, donde concluyó este cuarto parcial. Una vez en suelo albardonero, el pelotón realizó dos giros al tradicional circuito del departamento, que une la villa cabecera con Campo Afuera, para concluir por calle Sarmiento frente al Parque Latinoamericano.

Desde el vía oficial, los competidores no dejaron de ‘pisar el acelerador’ e hicieron que la etapa fuera velocísimo. No por nada el promedio de velocidad del día superó los 48 km/h. El primer punto de inflexión de la etapa fue en el ascenso al paredón del Dique de Ullum. Desde entonces un primer grupo se separó de un segundo y este del resto del pelotón. Pero el verdadero quiebre estuvo al terminar el ascenso al paredón del Dique Punta Negra.

En un imprevisto, el líder de la general no pudo más con el ritmo del primer grupo y comenzó a ceder terreno. Ante la novedad de carrera protagonizada por el sanjuanino Leonardo Cobarrubia, del equipo SEP San Juan, quien hasta entonces vestía el maillot de privilegio, los primeros pusieron ‘la sexta en la caja de cambios’ de la máquina y se despegaron del resto. Eran cuatro hombres y se trataba de Gerardo Tivani, Rodrigo Díaz (Municipalidad de Pocito), Maximiliano Navarrete (Gremios por el Deporte) y Lucas Gaday (Dolores Cycling Team).

Desde Punta Negra en adelante que los primeros no fueron alcanzados por sus perseguidores. Las diferencias fueron en alza hasta llegar a Albardón. Recién en el terruño del moscatel, Cobarrubia y compañía pudieron restarles tiempo a los líderes, pero no les alcanzó. Díaz no pudo seguirle el ritmo a la cuaterna original y quedó relegado. Y a la definición frente al Parque Latinoamericano llegaron tres hombres.

Con un tiempo de 2:43:17, el sanjuanino Gerardo Tivani ganó la cuarta etapa. Fue secundado por Navarrete y Gaday. Darío Álvarez (Gremios por el Deporte) y Kevin Castro (Municipalidad de Rawson) finalizaron en el cuarto y quinto lugar.

En un imprevisto, el líder de la general no pudo más con el ritmo del primer grupo y comenzó a ceder terreno. Ante la novedad de carrera protagonizada por el sanjuanino Leonardo Cobarrubia, del equipo SEP San Juan, quien hasta entonces vestía el maillot de privilegio, los primeros pusieron ‘la sexta en la caja de cambios’ de la máquina y se despegaron del resto. Eran cuatro hombres y se trataba de Gerardo Tivani, Rodrigo Díaz (Municipalidad de Pocito), Maximiliano Navarrete (Gremios por el Deporte) y Lucas Gaday (Dolores Cycling Team).

Desde Punta Negra en adelante que los primeros no fueron alcanzados por sus perseguidores. Las diferencias fueron en alza hasta llegar a Albardón. Recién en el terruño del moscatel, Cobarrubia y compañía pudieron restarles tiempo a los líderes, pero no les alcanzó. Díaz no pudo seguirle el ritmo a la cuaterna original y quedó relegado. Y a la definición frente al Parque Latinoamericano llegaron tres hombres.

Con un tiempo de 2:43:17, el sanjuanino Gerardo Tivani ganó la cuarta etapa. Fue secundado por Navarrete y Gaday. Darío Álvarez (Gremios por el Deporte) y Kevin Castro (Municipalidad de Rawson) finalizaron en el cuarto y quinto lugar.



Dadas las diferencias y los tiempos finales, el ganador y campeón del Giro del Sol 2024 es el neuquino Maximiliano Navarrete, con un tiempo final de 8:34:10, y una diferencia de 4 segundos sobre Gerardo Tivani, su inmediato perseguidor. Tercero, a 15 segundos, concluyó Leonardo Cobarrubia. Al mejor quinteto lo completan Mauricio Páez, compañero de equipo del ganador, quien terminó cuarto a 35 segundos y Emiliano Contreras, de Chimbas Te Quiero, quinto a 39 segundos. En la premiación, el gobernador Marcelo Orrego premió al ganador, a su equipo y también a cada uno de los ciclistas invitados al podio.

Entre los sub 23, el ganador de la malla líder fue el albardonero Fausto Gómez, representante del equipo Municipalidad de Albardón – Maní Zabala. Darío Álvarez ganó el maillot general de metas de montaña y Gerardo Tivani fue el mejor sanjuanino de la general. Gremios por el Deporte ganó la general de equipos.

La siguiente carrera en el calendario sanjuanino será el domingo 21 de enero. La octava fecha será el Homenaje al Ciclista, etapa de 120 kilómetros, a organizar por el Huracán Cicles Club.

Si San Juan Servicio Informativo