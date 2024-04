Ciudad declara 24 horas de duelo por la muerte del Victor

La Ciudad de Mendoza, a partir de un decreto impulsado por el intendente Ulpiano Suarez, declaró 24 horas de duelo municipal debido al fallecimiento del exfutbolista Víctor Legrotaglie. La histórica figura de Gimnasia y Esgrima falleció este sábado a los 86 años. Por esta razón, las banderas de todas las dependencias municipales estarán a media asta.

El Víctor, como se lo conoce en el ambiente del deporte, trascendió las fronteras de la provincia gracias a su enorme talento. Además de vestir la camiseta blanquinegra, también pasó por Chacarita, Atlético Argentino, Independiente Rivadavia, Juventud Alianza y Américo Tesorieri. En 2021 fue declarado ciudadano ilustre por la Ciudad de Mendoza.

“A los 86 años nos dejó la máxima gloria del fútbol mendocino, Víctor Legrotaglie. Acompaño en este doloroso momento a familiares, amigos y al club Gimnasia y Esgrima”, manifestó Ulpiano Suarez.

En primera persona

La fría crónica podrá decir que a los 86 años y victima de una insuficiencia cardiaca falleció Victor Legrotaglie, ícono del fútbol mendocino y despues agregar que fue un virtuoso futbolista, que no hizo divisiones inferiores, sino que de jugar en la liga lasherina debutó oficialmente en Primera División a los 16 años, que hizo 66 goles de tiro libre (más que Maradona y Messi) y 11 goles olímpicos, récord imposible de igualar a nivel mundial. Que pudo jugar en el Real Madrid, River o el Cosmos pero prefirio quedarse en su Mendoza natal, él sus "compadres" del Toque, Lobo, toque que sorprendieron a todo el pais en los viejos Nacionales.

Antes de salir a la cancha a jugar, claro, jugar si lo de ellos era divertirse y el Patón con la batuta de la comparsa, apretaban fuertemente entre sus manos el pantaloncito del Cocó, el pequeño hijo del Victor que falleció en un accidente doméstico, él lo acompañó y no le permitió borrar nunca su cómplice sonrisa y se ganó el cariño de todas las hinchadas.

Este domingo miles de mendocinos lo acompañaron hasta su última morada, el velatorio fue en la cancha de Gimnasia, estadio que lleva su nombre (oportuno homenajeen vida).

Se nos fue el Maestro, lo estaban esperando dos de sus dilectos amigos, íconos del deporte mendocino, Nicolino Locche y Ernesto Contreras.

Lagrimas? no, a Usted Maestro se lo despide con una sonrisa. Hasta siempre Victor.





(Oscar Zavala)