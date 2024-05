Inexplicable derrota de Godoy Cruz en casa

Que dificil es explicar la derrota de Godoy Cruz en el inicio de la Liga Profesional y habiendo jugado ante su gente. Se puede decir que dominó a su rival, que fue más y que en la primera parte solo le faltó el gol, uno fue anulado por posición adelantada o pudo tener un penal a favor, pero no convirtió, ah... no es un dato menor la excelente actuación que le cupo a Sebastián Moyano, ex arquero tombino hoy bajo los tres palos de Barracas Central. Terminaba el primer tiempo y el hincha casi ni dudas tenía que el gol que maduraba se iba a concretar en el segundo tiempo.

No ocurrió, siguió siendo mejor Godoy Cruz, pero ya el dominio no fue absoluto y comenzó a crecer el "Guapo", o al menos se tuvo más confianza en apostar a alguna contra que le fuera favorable.

Y se dio lo que menos se esperaba, que el gol que llegara fuera el de visita, excelente pase para que Dominguez acertara ante la salida de Ramirez y solo unos diez minutos contando con el descuento ara intentar salvar al menos un punto.

El campeonato es largo, el hincha no perdió la paciencia y se fue alentando igual pensando en el choque del próximo sabado nada menos que ante Independiente Rivadavia y de visitante con la discusión instalada de si trata del clásico o un clásico mendocino más.

La falta de definición ya se vio en el último partido jugado por Godoy Cruz cuando quedó eliminado de la Copa de la Liga con Vélez Sarsfield, seguramente en ello hará hincapie el DT tombino Daniel Oldrá pensando en el partico con la lepra mendocina en el Bautista Gargantini el sábado próximo a las 15.30.

En la tabla anual que entrega las clasificaciones a las copas continentales (Estudiantes se llevó la primera por haber ganado la Copa de la Liga), Godoy Cruz fue alcanzado por Argentinos Juniors y Barracas Central su vencedor, todos con 29 puntos, estos tres hoy clasificarían a la Libertadores 2025 y para la Sudamericana están sacando su tiquet River, Defensa, Talleres, Boca, Velez y Racing.

Sintesis:

Godoy Cruz: 0

Roberto Ramírez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Vicente Poggi, Bautista Cejas; Facundo Altamira, Nahuel Ulariaga y Mariano Santiago. Cambios: Tomás Conechny x Altamira, Enzo Briones x Santiago, Daniel Barrea x Cejas, Salomón Rodriguez x Poggi.

Barracas Central: 1

Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi, Rodrigo Insúa; Siro Rosane, Rodrigo Herrera, Lucas Brochero, Alan Cantero, Ramón Abila y Maximiliano Zalazar./ Cambios: Alexis Dominguez x Brochero, Manuel Duarte x Zalazar, Daniel Juárez x Iacobellis, Agustín Irazoque x Rosané, Santiago Coronel x Cantero.

El gol: ST: 38: Dominguez (BC)

Arbitro: Silvio Trucco

Estadio Malvinas Argentinas