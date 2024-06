La Leoncita de Carpintería al Panamericano de Canadá

Convocada por el cuerpo técnico del seleccionado nacional femenino Sub-21 que lidera el entrenador Juan Martín López, el conjunto argentino comenzó un nuevo proceso luego de obtener el subcampeonato Mundial Sub-21 disputado en Chile en diciembre de 2023 y del que también formó parte la sanluiseña nacida en Carpintería, Ariana Arias. Desde febrero entrenan diariamente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en el marco de la preparación para el certamen panamericano.

La Copa Panamericana Junior 2024 se llevará a cabo en tierras canadienses y en la rama femenina participarán: Argentina (2° del mundo), Estados Unidos (7°), Canadá (15°), Chile (16°), Uruguay (23°) y México (39°). El certamen otorgará tres plazas para próximo Mundial Sub-21 que se jugará durante el 2025.

La volante ofensiva del club Banco Nación de Buenos Aires brilla en la importante Liga Metropolitana, y a pesar de su corta edad, ya cuenta con una amplia experiencia defendiendo los colores argentinos en competencias internacionales, como lo hizo en el Mundial Sub 21 del año pasado en Santiago de Chile o como el Panamericano de Barbados, en 2022, entre otros torneos.

Ariana inició su carrera deportiva en el club Alerces de la Villa de Merlo y pasó luego por GEPU, como así también por los seleccionados de la Federación Sanluiseña de Hockey. Hoy con sus 19 años vive un gran presente deportivo y su objetivo más cercano es el Panamericano de julio donde tendrá una nueva oportunidad de desplegar todo su talento.

Un llamado sorpresivo

“Esta última convocatoria me tomó por sorpresa porque el equipo estaba haciendo una gira por Uruguay y yo no estuve convocada a pesar de haber estado en el último Mundial de Chile, pero en el medio de esa gira, me llamó el entrenador principal Juan Martín López para decirme que estaba entre las convocadas para ir a Canadá”, dijo Ariana.

“Yo venía con algunos problemas extradeportivos y eso me producía mucho desgaste físico y mental ya que le dedico muchas horas a este deporte. Hablé con el entrenador, intercambiamos opiniones y hablamos prácticamente de todo. Ahora estoy muy contenta e ilusionada con lo que se viene”, agregó.

Al referirse a su estado actual y cómo se prepara para afrontar lo que será el próximo Panamericano, la jugadora sanluiseña señaló que “estoy muy bien, en un excelente nivel y merezco estar en este plantel. Voy a dejar la piel dentro de la cancha. En la selección juego de delantera, y como tal, quiero hacer goles siempre, espero rendir de la mejor manera”.

“El 20 de junio ya estaremos viajando rumbo a Canadá donde nos vamos a enfrentar a equipos poderosos del continente. No va a ser fácil, pero vamos con toda la ilusión de estar entre las primeras”, dijo Ariana, que además contó que “estoy haciendo los trámites para estudiar este año online, de forma virtual en la Universidad de La Punta. Por ahora estoy dedicada exclusivamente al hockey”, concluyó.

ANSL