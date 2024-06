Federal A: Gutierrez mira a todos desde arriba

San Martín juega este lunes completando la fecha enfrentando a Atenas de Rio Cuarto, el Chacarero necesita los tres puntos para ocupar el 4to lugar de la tabla ya jugados los otros partidos y quedar en zona de clasificación.

Quien dio un paso atrás fue el Globito lasherino que perdio frente a Camioneros como visitante 3 a 1, por ahora Huracán está fuera de la zona de clasificación. A pesar del resultado adverso y quedar momentáneamente fuera de los 5 que clasifican a la próxima ronda, la dirigencia alba confirmó la continuidad de Abdo Ali como técnico y de Aldo Bolado como coordinador del departamento futbol de la entidad.

Torneo Federal A

Resultados 14ta fecha

Gutierrez 2- Ferro de General Pico 1

Camioneros 3- Huracán Las Heras 1

Argentino 2- Estudiantes de San Luis 0

Juventud Unida 1- Ciudad Bolívar 0

San Martín - Atenas de Rio Cuarto

Posiciones

Gutierrez 25, Ciudad Bolívar 23, Camioneros 22, Argentino de Monte Maiz 21, Atenas de Rio Cuarto 20, San Martin 18, Huracán Las Heras 18, Juventud Unida 17, Estudiantes y Ferro de General Pico 11.

Próxima fecha

Gutierrez-Argentino de Monte Maiz/ Estudiantes de San Luis- San Martín de Mendoza/ Huracán Las Heras - Juventud Unida/ Atenas de Rio Cuarto-Camioneros/ Ferro Carril Oeste- Ciudad Bolivar

Síntesis:

Camioneros: 3

Horacio Ramírez; Luis Lorenzi, Román Suárez, Martín Albarracín y Mirko Coronel; Pablo López, Guillermo Santillán, Elian Muñoz; Rodrigo Giorno, Marcelo Corbalán y Facundo Moyano. DT: Federico Urciuoli./ Cambios: Martín Vázquez por Suárez. Lucas Pérez Godoy por López, Leonel Núñez y Santiago Gallardo por Giorno y Corbalán.

Huracán Las Heras: 1

Cristian Aracena; Nicolás Alí, Axel Barón, Rubén Monges y Enzo Montenegro, Hernán Tifner, Nicolás Sandoval, Emanuel Décimo y Fernando Cortés; Tomás Silva y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Abdo Alí./ Cambios: Alejo Blanco por Tifner, Mauro Visaguirre y Tadeo Marchiori por Monges y Silva. Lucas Villalba por Sandoval.

Goles: PT: 17: Corbalán (C), 34: Muñoz (C). 42: Silva (HLH)./ ST: 1: Giorno (C)

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).

Estadio Hugo Moyano