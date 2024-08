Aprocam elaboró informe con el aumento de costos del transporte de cargas

El Sistema Estadístico de costos del Autotransporte de Cargas es un sistema de estadísticas de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, APROCAM.

Tiene por objetivo proporcionar a las empresas transportistas, a los dadores de carga, a los funcionarios públicos vinculados al transporte, a la prensa y al público en general estadísticas rigurosas sobre los costos del autotransporte de cargas en el interior del país.

Las estadísticas que integran el Sistema Estadístico focalizan en tipos específicos de cargas y trayectos, con el objetivo de medir con precisión los niveles y la evolución de los costos del autotransporte de cargas, teniendo en cuenta que diferentes tipos de cargas y trayectos implican distintos parámetros de costos.

La metodología utilizada no es la metodología habitual, consistente en tomar cierta cantidad acotada de ítems de costos y ponderar sus variaciones mensuales a través de ponderadores fijos, lo que en contextos de alta volatilidad de precios relativos genera distorsiones estadísticas, y no permite simulaciones de impactos sobre costos cuando las variables que se modifican no están incluidas en los ítems de costos considerados.

Para evitar distorsiones por cambios de precios relativos y para potenciar su utilización como simulador de impactos de distintas variables sobre los costos del autotransporte de cargas, se diseñó una metodología mediante la cual se modeló la estructura de costos de distintos tipos de cargas y trayectos, estableciendo parámetros fijos vinculados a la tecnología utilizada y las características de la carga y el trayecto y variables vinculadas a precios y costos.

Estas variables se actualizan mensualmente, con sus valores promedio durante cada mes cerrado, y con proyecciones para el mes en curso y los meses siguientes.

La estructura de los índices permite su utilización como instrumento para simular y/o proyectar cambios en los costos asociados a cualquier evento con impacto sobre dichos costos, como cambios en los precios de combustibles, en costos laborales, en impuestos nacionales, provinciales o municipales, en cualquier regulación con impacto sobre el sector del transporte, y hasta en el porcentaje de capacidad utilizada de las empresas, entre otros.

Según el informe de julio y su proyección a agosto el costo del km recorrido en el trayecto Mza / Bs.As. en el mes de julio de 2024 asciende a $1.466,80.