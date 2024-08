BiciTRAN a un año, un cambio cultural que ya se nota

Hace un año en Carrodilla, Luján de Cuyo, se daba el puntapié inicial al nuevo sistema de bicicletas públicas compartidas, biciTRAN. Pocos creían ese día que el renovado sistema se convertiría en la mejor opción para ir y volver a trabajar, tal vez era más fácil pensar en el uso recreativo que fue el primero en notarse, ya sea por las ciclovías o en los parques donde se veían los niños en sus pequeñas bicis y los padres acompañando con las biciTRAN.

Un dato revelador de la aceptación de las bicis son los 90 mil usuarios registrados durante este año y dan muestra del cambio cultural que significa elegir moverse de esta manera.

Al trabajo en biciTRAN

María Laura es la usuaria más frecuente de biciTRAN con 402 viajes en un año. Hoy cumpliendo años recibió un regalo especial, un año de uso sin cargo, por su perseverancia y por haber elegido este modo sustentable y saludable de transportarse que además significó para ella una solución para poder ir y volver a trabajar a diario.

"Trabajo en gastronomía y como termino tarde de noche me quedaba sin colectivo, cuando salió la bicicleta era una opción muy buena ya que tomarse un taxi o un uber es bastante dinero. Cuando empezó me bajé la aplicación y fui comprando primero el abono diario, después el mensual y actualmente tengo uno anual, me solucionó bastante la vuelta a mi casa", contó a María Laura a CuyoNoticias.

Las estaciones de anclaje de bicicletas están colocadas en puntos de convergencia con el resto de los modos de transporte, eso facilita el uso, para María Laura significa dos cuadras de su casa y similar distancia para dejarla desde el punto donde trabaja. Hay que tener en cuenta el tiempo máximo permitido de duración por viaje es de 60 minutos.

"Cuando empecé a compartir mi experiencia con mis compañeros que les pasaba lo mismo que a mí y a incentivarlos a bajarse la APP, algunos lo hicieron, la verdad es que a bicicleta me solucionó mucho en lo económico y también en los tiempos que tenía los fines de semana de tomarme un colectivo y que por los horarios pasaban llenos, no podía subir no paraba y llegaba tarde al trabajo o a veces muy temprano porque lo tomaba antes" señala María Laura.

La síntesis del cambio en su vida lo resume diciendo que "es una muy buena opción para ir y volver todos los días, agradecida con biciTRAN por esta oportunidad y por esta manera saludable de ir y volver al trabajo".

Otros usuarios también reflejan el cambio que significa en su vida cotidiana el uso de la bicicleta, Guillermo es médico y señala: "Viajo siempre en bici al hospital y a los consultorios, me permite estar en forma y cuidar el medio ambiente. Espero que más personas utilicen. Cuiden este emprendimiento", en esta última frase podría entenderse un mayor compromiso por parte de los usuarios, pero también para quienes toman las decisiones políticas mantener el sistema en el tiempo más allá de los gobiernos.

Paula, usuaria de biciTRAN desde hace un año dice: "creé mi cuenta desde el primer día, no tardaron nada en habilitármela y mi experiencia hasta ahora con el servicio ha sido sumamente positiva, exceptuando unas pocas veces en las que la aplicación deja de responder y el vandalismo que sufren la mayoría de las unidades, pero es sólo un detalle comparado a la practicidad y comodidad que ofrece el servicio".

El sistema de bicicleta pública compartida es una realidad que cambia el modo de movilizarse, mejora la calidad de vida de sus usuarios y genera un ambiente amigable con la comunidad.

BiciTRAN en números

90.000 usuarios disfrutan los beneficios de biciTRAN.

180.000 viajes realizados y seguimos pedaleando hacia un futuro más sostenible.

80 estaciones activas en las principales zonas de Mendoza: Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras.

411.000 kilómetros recorridos a fuerza de piernas, ayudando a reducir la huella de carbono.

10.000 kg. de CO2 evitados gracias a que eligen una movilidad más limpia