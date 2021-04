Se viene la Copa Robótica 2021, para representar a Argentina en el Mundial

En forma virtual, las competencias comenzarán a partir del próximo 3 de mayo, entre equipos integrados por jóvenes de entre 14 y 18 años, que enfrentarán desafíos semanales, para definir qué provincia representará a la Argentina en el Mundial de Robótica First Global Challenge, que comienza el 24 de junio.



A lo largo de seis semanas, en esta competencia local organizada por Educabot los estudiantes deberán trabajar para resolver desafíos vinculados a las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).



Estos desafíos podrán ser sincrónicos o asincrónicos, individuales o en equipo, por enfrentamientos o por puntaje. De esta manera, sumarán puntos hasta la última etapa, en donde se realizará una final para definir al equipo ganador; además, cada semana habrá Premios Robóticos para destacar a los ganadores de los desafíos semanales. Cada equipo -conformado por 3 a 5 estudiantes más un mentor- llevará adelante las misiones, aplicando conocimientos de programación y capacidad estratégica y evaluando el impacto obtenido en sus comunidades.



La Copa Robótica 2021 busca acompañar la implementación de nuevas tecnologías en el sistema educativo e inspira habilidades fundamentales para las sociedades del futuro. El certamen propone utilizar herramientas de programación y robótica para encontrar soluciones a grandes desafíos mundiales, fundamentalmente relacionados a la pandemia del Covid-19, al mismo tiempo que afianzan habilidades como la creatividad, la colaboración y el trabajo en equipo.



“Desde Copa Robótica impulsamos una comunidad de jóvenes apasionados por la tecnología, en quienes fomentamos una mirada creativa sobre cómo la programación y la robótica pueden ofrecer respuestas a cuestiones sociales y problemas de la vida real. Además, los chicos y chicas pueden interactuar y compartir conocimientos con pares de otros lugares del país. Se genera un ámbito muy enriquecedor que combina el aprendizaje con instancias de desafíos y juegos”, explica Matías Scovotti, CEO y cofundador de Educabot.



El equipo que se consagre campeón representará a la Argentina en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2021, que se desarrollará también de manera virtual del 27 de junio al 18 de septiembre, con la participación de más de 100 países.



Educabot, que recientemente obtuvo la certificación internacional de STEM.org, es el partner argentino de First Global Challenge y desde hace cinco años, coordina y acompaña al equipo de chicos que representa al país. Este es el segundo año que organiza la Copa Robótica como competencia previa local; la primera edición se llevó a cabo en 2019 en el Parque Roca de Buenos Aires y el equipo ganador fue el de la provincia de Misiones. En 2020, la Copa se suspendió a causa de la pandemia y participó del Mundial un equipo de alumnos destacados de Aula Maker, la propuesta de innovación educativa de Educabot para escuelas primarias y secundarias.



Toda la información y el día a día de la Copa Robótica 2021 se puede seguir en Instagram y Facebook en la cuenta @coparobotica.