Aerosteon, el carnívoro depredador más rápido y ágil

El Aerosteon Riocoloradensis fue el gran raptor que aterrorizó Mendoza hace unos 75 millones de años. Este animal, hoy exhibido en el museo Juan Cornelio Moyano, ubicado en el extremo sur del lago del Parque Gral. San Martín de Mendoza, fue el dinosaurio carnívoro más grande de la Región de Cuyo, alcanzó unos 10 metros de largo y unas 5 toneladas de peso.

En el Laboratorio del museo destacados especialistas llevan a cabo una restauración y curaduría para la conservación y exhibición del ejemplar del Aerosteon Riocoloradensis, el invaluable dinosaurio que integra la muestra permanente del museo. Su excelente preservación proporciona valiosa información sobre sus hábitos y parentesco.

Este viernes próximo pasado, Mauro Aranciaga Rolando, paleontólogo del Museo Argentino de Ciencias Naturales del investigador del CONICET, brindó una charla abierta a todo público que cautivó a grandes y chicos con cada detalle del gran raptor que habitó el sur de Mendoza.

Algunos de los detalles que lo convierten en único y especial, no sólo como patrimonio recuperado de la provincia de Mendoza sino también despertando interés en científicos de todas partes del mundo, son que fue un depredador rápido y ágil con garras de hasta 35 cm diferenciándolo de otros carnívoros.

Este ejemplar constituye un Holotipo, es decir, el fósil sobre el cual se fundamenta la especie. Dentro de su familia, conocida como Megaraptores, es uno de los especímenes más completos y mejor preservados. Esto conlleva a que su esqueleto tenga una importancia mundial para el conocimiento de los dinosaurios carnívoros.

Mauro Aranciaga es parte del equipo que restaura el Aerosteon Riocoloradensis hallado en los 90´ en el sur de la provincia en el denominado Cañadón Amarillo en Malargüe y cuenta detalles de este raptor que corría a gran velocidad y utilizando sus enormes garras cazaba sus presas, a diferencia de por ejemplo el Tyrannosaurus que se valía de su enorme cráneo usando la mordida para atrapar su presa.

Restauración del Aerosteon Riocoloradensis

Participan de este trabajo Marcelo Bourget, técnico CPA CONICET del IANIGLA, CCT - Mendoza; Mauro Aranciaga Rolando, doctor en Paleontología, Museo Argentino de Ciencias Naturales, CONICET, CABA; Guillermo Campos, Lic. en Antropología subdirector Museo Cornelio Moyano de Mendoza y Edgardo Aranguez, quien forma parte del plantel técnico de dicho museo.

Foto: Gobierno de Mendoza

Cristina Sonego, directora de Patrimonio Cultural y Museos de la provincia de Mendoza, señaló: “Es de gran envergadura este trabajo porque estamos hablando de un raptor carnívoro, el más grande de la región de Cuyo, de la mano de un técnico en conservación del CONICET que en forma conjunta con un doctor en Ciencias Naturales que ha venido de La Plata están trabajando para abordar el caso. Es puntualmente la puesta en valor con las técnicas y tratamientos de conservación preventiva aplicados a restos fósiles sobre este ejemplar que es único en el mundo. Realmente posiciona a Mendoza en su patrimonio no solamente frente a la provincia y frente a la nación sino también frente al mundo”.

“Valorar la identidad y memoria que tenemos de este ejemplar, que es de aproximadamente 75 millones de años, es un trabajo de articulación del subdirector del museo, Guillermo Campos, en conjunto con otras instituciones para abordar esta temática de conservación preventiva en lo que es limpieza, preservación y aplicación de nuevos materiales” agregó la funcionaria.

Mauro Aranciaga Rolando, del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados que está en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, expresó: “Estamos en el Museo Moyano para hacer este proyecto de conservación del Aerosteon Riocoloradensis, que es el enorme dinosaurio carnívoro que habitó en Mendoza hace unos 75 millones de años. Con respecto a estas piezas, hay distintos niveles de importancia para ver que la provincia es la única especie hasta ahora de dinosaurio carnívoro que se conoce. Es un animal muy grande, que tiene unos 10 metros de largo, pesaba varias toneladas de peso. Entonces, para la provincia es invaluable, porque es no solo por ahora el único, sino que además es uno de los mejores preservados. De hecho, si nos vamos a una importancia nacional o internacional, este animal, dentro de lo que es su familia, que se llaman mega raptores, es un grupo de dinosaurios carnívoros muy grandes que habitaron Patagonia, este animal es una de las especies con un esqueleto mejor preservado, con una conservación muy buena, lo cual permite o le da un valor académico muy importante”.

“Los científicos podemos tomar un montón de información de este esqueleto, es decir, que nos dice y nos da muchas pistas de los hábitos de vida, del parentesco de este animal. Por eso, desde un punto de vista práctico, el Museo Moyano recibe año a año un montón de investigadores nacionales e internacionales que viajan de varias partes del mundo para ver a este animal. Yo me doctoré con este ejemplar justamente, la importancia de este animal, a mí me permitió trabajar durante 5 años y sigo trabajando. A mí me motivó justamente porque los mega raptores, este grupo de carnívoros, son muy emblemáticos, son muy raros, son muy poco conocidos, al menos hasta antes de que yo empezara a trabajar eran muy poco conocidos. Hoy podemos saber que eran un grupo de dinosaurios enormes en tamaño, pero no pesados, como por ejemplo el conocidísimo Tyrannosaurus, sino que eran animales esbeltos y ágiles. Es como comparar un león con una chita. Pero estos animales, como para que nos hagamos un boceto mental, nos lo imaginemos, eran animales con piernas largas, con cuerpos estilizados, con un cuello y cola larga que le permitían balancearse y acomodarse durante la carrera, y con un cráneo largo y estilizado, con más de 60 dientes pequeños afilados y recurvados hacia atrás. Eso es lo que le permitía que una vez que la presa entraba en la boca, ya no salía, porque se trababa dentro de la boca, pero no cazaban con la boca, sino que cazaban con unos enormes brazos, muy móviles, que portaban una musculatura muy grande y con la cual atrapaban y cazaban a sus presas. Como hacen los leones o un montón de carnívoros. Lo que nosotros sospechamos es que cazaban a un grupo de herbívoros, dinosaurios herbívoros, que se llaman ornitópodos, que también son muy rápidos. Por ende, un animal rápido lo tiene que alcanzar un animal rápido, como las chitas y una gacela hoy día en África”.

Por su parte Marcelo Bourget, del CCT-CONICET Mendoza, comenta: “Estamos realizando una intervención sobre material fósil de los años ‘90, particularmente una escápula de un dinosaurio carnívoro, sacado por el investigador Paul Sereno de la Universidad de Chicago, junto con investigadores de la Argentina, en el sur de Mendoza. En esta oportunidad se está haciendo una prevención del material, sacando los adhesivos viejos que se usaron en ese momento, que se están degradando con el tiempo y se reemplazan por materiales nuevos. Actualmente hay bastantes materiales que tienen que ser reversibles para usar en paleontología y en arqueología. Son resinas acrílicas en base a derivados del petróleo y ácidos acrílicos, que son totalmente reversibles. ¿Qué significa que sean reversibles? Si yo intervengo la pieza fósil y pego y le aplico esos pegamentos, en un futuro yo los puedo retirar con total inocuidad para la pieza, aplicando el mismo solvente con lo que apliqué el adhesivo, digamos, revertir el proceso de pegado, quedándome la pieza limpia y sin ningún resto de adhesivo. Los adhesivos viejos, como los adhesivos epoxi o cianoacrilato, son totalmente irreversibles. La única manera de retirarlos es con medios mecánicos y eso compromete a la pieza fósil y, en otra palabra, la rompe. Esta pieza se preparó en el Museo de Chicago, se pidió en préstamo, ahora hace ya años que volvió acá a Mendoza y lo que estamos haciendo, porque realmente es un ejemplar único, que tiene mucha importancia, es una conservación preventiva de un dinosaurio que todavía sigue dando que hablar”.

Material restaurado

El material comprende huesos fósiles siendo algunas varillas finas y muy delicadas y otros bloques de gran tamaño y enorme peso. Además, durante el proceso de fosilización, los procesos químicos que transforman al hueso en roca dejan, en consecuencia, al material en un estado frágil y vulnerable a fracturas.

Este proyecto comprende el relleno de las fisuras y grietas observadas en el ejemplar utilizando pegamentos apropiados que no se expandan y contraigan con los cambios de humedad y temperatura. Además, se utilizarán pegamentos neutros que no modifiquen la acidez (PH) del material. Además, los huesos partidos en su totalidad serán re-articulados teniendo en cuenta la posición anatómica correcta de los mismos. Estas bases o apoyos serán construidas teniendo en cuenta la posterior exposición del ejemplar.