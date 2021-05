El lunes habrá clases en Mendoza lo afirmó el gobernador Rodolfo Suarez

El Gobernador de la provincia de Mendoza (Arg) Rodolfo Suarez dió una conferencia de prensa en la que señaló los detalles sobre el alcance que tendrá en la provincia el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado por la Nación. En este sentido, dejó en claro que “el lunes habrá clases” y que Mendoza “va a defender la presencialidad”. Además, explicó que durante el fin de semana se reunirá con los intendentes para evaluar qué otras medidas se tomarán.

estamos analizando la implementación nuevamente de las salidas por DNI

Explicó que el DNU establece nuevas variables y nuevas categorías que “cambian la vida de las personas de un día para el otro”. De esta manera sostuvo que “el Decreto produce nuevas variables en lo que respecta al análisis de las situaciones epidemiológicas. El Presidente habló de categorías en las que ciertos departamentos de la provincia han sido incluidos y encontramos muchos temas que hay que estudiar en lo sustancial y lo formal”.

A modo de ejemplo citó el caso de “Las Heras que ha sido incluido en dos categorías” y el caso de General Alvear, que no fue incluido en ninguna categoría y para el que ayer se anunciaron nuevas restricciones tras la aparición de 15 casos con la cepa Manaos. De esta manera detalló que lo que le preocupa “es que no nos pueden cambiar las variables”.

“Vemos en este Decreto que se han cambiado. En algunos lugares es de 150, en otros es de 250, y en otros de 500. Si no hacemos test, o no se cargan los resultados, como muchas provincias que no cargan, el número cambia y eso es relativo. Y las medidas que tenemos que tomar tienen que ser efectivas”, agregó Suarez.

En este sentido explicó que “a quienes nos toca gobernar estamos gobernando en el marco de una crisis económica en donde la mayor preocupación de la gente es la inflación. Pero lo estamos administrando en un contexto de pandemia”.

Además, aseguró que sí está previsto la restricción de los “encuentros sociales en casas particulares, porque también entendemos que la fiesta y la nocturnidad son lugares en donde los contagios son muy difíciles de evitar.”

Si bien señaló que “estamos analizando la implementación nuevamente de las salidas por DNI” dejó en claro que “las medidas las vamos a convenir en la reunión que vamos a tener con los intendentes”.