Mendoza: confirman que la variante Manaos circula en la provincia

La funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia, Andrea Falaschi, analizó lo investigado por su área respecto de la cepa Manaos, que tiene altos índices de contagiosidad.

En declaraciones radiales, Falaschi argumentó "en realidad hemos enviado a tipificar un total de 78 muestras entre el Instituto Malbrán y Proyecto País. De las cuales hemos tenido respuesta en 29 casos, de esas 26 son variantes de preocupación P1 Manaos, quiere decir que es el 84 por ciento de las muestras que enviamos. De esas corresponden 3 a personas vacunadas que no han viajado, una a una persona reinfectada que no ha viajado, 15 a personas de General Alvear que contituyen un brote, es decir que algunas de las personas que tienen la variante no han viajado ni han tenido nexo con viajeros, aparentemente, después que nosotros hemos hecho la investigación, o no lo saben. Eso define que puede ser una cepa comunitaria. Ahora, de ahí a decir que la transmisión comunitaria de la variante Manaos es prepronderante en la provincia, hay una diferencia", explicó.



Respecto de si esta nueva variante presenta síntomas nuevos, la infectóloga dijo que "no hay síntomas distintivos, en realidad lo que se está viendo es que son iguales, pero suele afectar a personas más jóvenes, suele producir reinfecciones, tiene carga viral más alta, son pacientes con bastante sintomatología, y son más jóvenes los que se complican, con algunas comorbilidades como obesidad, explicó.