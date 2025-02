El Lobo hizo callar al Gallito en el Parque

Buena victoria de Gimnasia ante su público, primera victoria de local y mantiene su invicto en estas tres primeras fechas mas el bonus track de haber avanzado en la Copa Argentina. Sin números altos, pero si en defensa y ataque, ademas de la buena de la respuesta para quienes entraron desde el banco.

El rival prácticamente no lo preocupó, salvo en los minutos finales, con las respuestas que encontró el técnico desde el banco, el mejor momento para el Gallito aunque no le alcanzó, de todas maneras Gimnasia habia hecho los méritos para quedarse con los tres puntos.

Tras este triunfo, el equipo de Ezequiel Medrán comparte la punta de la tabla de posiciones de la zona B junto con Colón de Santa Fe y Estudiantes de Buenos Aires -próximo rival-todos con 7 unidades.

Un golazo de Lencioni para ponerlo en un cuadrito le dio la victoria al Lobo mendocino que en la próxima fecha visitará a Estudiantes de Buenos Aires el domingo que viene a las 17.

Medrán, a pesar del buen momento parece no haber encontrado el equipo ideal, de acuerdo a lo que uno ve, en lo de no repetir equipo en cada uno de los partidos, eso no parece preocuparle al simpatizante gimnasista, mientras respondan entrando como titulares o desde el banco, buena es la competencia.

El gol que no fue

los 11 minutos se rompió la tranquilidad que tenía el partido en ese tramo, cuando se prestaban la pelota y no se agredían. Fue un tiro libre ejecutado por Jeremías Puch desde 40 metros que se le escapó a Salvá, pegó en el palo y recorrió la línea. Claramente el balón no entró, pero el juez de línea corrió hacia el medio y en el estadio gritaron el gol que no fue. El árbitro se acercó a conversar con su y no lo convalidó. Hubiera sido una injusticia.



Sintesis:

Gimnasia y Esgrima: 1

Lautaro Petruchi; Federico Torres, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Brian Andrada, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Servetto, Nicolás Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán./ Cambios: Luciano Cingolani x Andrada, Mario Galeano x Rodriguez Puch, Matías Recalde x Lencioni, Elias Calderón x Ferreyra.

Deportivo Morón:0

Julio Salvá; Joaquín Livera, Nahuel Zárate, Franco Lorenzón, Juan Manuel Cabrera; Mariano Bittolo, Gastón González, Santiago Kubinszyn, Yair González; Fabricio Sanguinetti, Ivo Costantino. DT: Walter Otta./ Cambios: Jonathan Berón x Sanguineti, Facundo Báez x Kubiszyn, Renzo Reynaga x Costantino, Lautaro Disanto x Gastón Gonzalez, Emiliano Franco x Bittolo.

Goles: PT: 25: Lencioni (GyE)

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima