El Tomba y el Ciclón sin público y sin goles

El primero de los tres partidos durísimos que tiene Godoy Cruz en el fixture lo salvo con un empate, Independiente en Avellaneda e Independiente Rivadavia en el Malvinas - hasta acá sin público- pero antes de ello, el sábado que viene aprovechando la fecha FIFA el segundo tiempo del postergado partido con Talleres.

El arranque fue todo de San Lorenzo. Salió decidido a buscar el triunfo y en los primeros minutos tuvo situaciones claras para abrir la cuenta. Gastón Hernández, de cabeza, Vombergar, mano a mano con Petroli, la tiró por arriba, de a poco Godoy Cruz se acomodó en la cancha y niveló el juego. Se fueron al descanso sin goles.

El segundo tiempo no fue distinto al primero, tampoco varió con los cambios que hicieron Solari en Godoy Cruz y Russo en San Lorenzo, aunque en este último el ingreso de Muniain le dio más empuje y complicó el fondo del Expreso, ahi sobresalió la tarea de Rasmussen, tanto por arriba como por abajo impasable.

Arriba muy poco Godoy Cruz, ni Andino ni Martinez Dupuy preocuparon al arquero sanlorencista que pareció un espectador pasivo en una cancha vacía de público, entre San Lorenzo que no podía y Godoy Cruz que parecia incluso no tener ideas no podia esperarse otra cosa que un empate sin goles.

La polémica ocurrió a poco de pitar el final del partido, una lucha entre los grandotes Rasmussen y Romañan, uno 1.91, el otro 1.85 donde la gente de San Lorenzo reclamó penal pero el árbitro Luis Lobo Medina no lo vio como falta.

No jugó bien Godoy Cruz, pero no perdió y es lo importante, eso sí, en otro partido y ante otros rivales deberá corregir errores de este partido para que la suma no sea solo de una unidad, además se viene el debut en la Copa Sudamericana y para ello habrá que estar mas que afilado si se quiere ser protagonista.

Sintesis:

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Juan Meli, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Tomas Rossi; Bruno Leyes, Roberto Fernández, Gonzalo Abrego; Bastián Yáñez, Santino Andino, Luca Martinez Dupuy. DT: Esteban Solari./ Cambios: Lucas Arce x Rossi, Juan José Perez x Leyes, Vicente Poggi x Andino, Kevin Parzajuk x Martinez Dupuy.

San Lorenzo de Almagro: 0

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernandez, Elías Báez; Matías Reali, Elián Irala, Emanuel Cecchini, Malcom Braida; Alexis Cuello, Andrés Vombergar. DT: Miguel Ángel Russo./ Cambios: Ezequiel Cerutti x Reali, Iker Muniain x Cuello, Manuel Insaurralde x Cechini.

Arbitro: Luis Lobo Medina

Estadio Malvinas Argentinas

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba